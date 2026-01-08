0
Козлов объяснил уверенную победу «Салавата Юлаева» над «Автомобилистом» и решение по Антону Берлеву

Виктор Козлов подвел итоги матча против «Автомобилиста» (4:1). Главный тренер оценил вклад Евгения Кузнецова, игру вратаря и объяснил уход Антона Берлева.
виктор козлов
©ХК "Салават Юлаев"

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал пресс-службе хоккейного клуба домашнюю победу над «Автомобилистом» со счетом 4:1. Наставник уфимцев выделил ключевые моменты встречи и ответил на вопросы по составу.

Тройка Ефремова продемонстрировала высокую эффективность, организовав три заброшенные шайбы. Козлов также положительно оценил реализацию большинства, которое позволило уверенно переиграть соперника.

Основным вратарем остается Семен Вязовой, для которого этот матч стал 16-м подряд в старте. Тренерский штаб пока не планирует выпускать Илью Коновалова, поскольку Вязовой своей надежной игрой закрепил за собой статус первого номера.

Качество позиционной атаки заметно улучшилось. Это тренер связывает с присутствием Евгения Кузнецова. Хоккеисты стали лучше контролировать шайбу, а наличие мастера такого уровня повысило ответственность всех игроков, особенно партнеров по звену.

Физические кондиции звездного новичка пока не идеальны из-за длительного перерыва в игровой практике. При этом Козлов уверен, что Кузнецов способен усилить второе звено за счет опыта и интеллекта, не требуя перестройки всей игры под себя.

В защитной линии Александр Комаров второй матч подряд остается вне заявки, уступая место Ярославу Цулыгину. Ротация обусловлена схемой с 13 нападающими и тем, что Цулыгин на данный момент выглядит предпочтительнее.

Решение расстаться с Антоном Берлевым тренер назвал вынужденным шагом. Держать хоккеиста в запасе без шансов на игру было бы некорректно, учитывая укомплектованную линию центральных нападающих и наличие молодых игроков в «Торосе».

Берлев подписывал пробный контракт, но из-за травмы и последующего восстановления не смог справиться с конкуренцией. Козлов отметил, что понимает ситуацию игрока, но текущие турнирные задачи требуют оптимального подбора исполнителей здесь и сейчас.

Ранее уфимский клуб в упорной борьбе обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:1. Команда Виктора Козлова продолжает набирать очки в домашней серии.

