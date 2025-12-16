0
21 минута
Спорт

Козлов объяснил разгром «Салавата Юлаева» в «Зелёном дерби» нехваткой хладнокровия

Главный тренер уфимской команды подвел итоги встречи с казанским «Ак Барсом» на пресс-конференции. Виктор Козлов выделил основные факторы, которые привели к результату 3:6 не в пользу его подопечных. Ключевой проблемой стала низкая эффективность при розыгрыше лишнего игрока.
виктор козлов
©ХК "Салават Юлаев"

Специалист отметил надежные действия голкипера соперников. Игрокам «Салавата» в решающих эпизодах недоставало точности и спокойствия. Также возникали трудности с контролем шайбы в средней зоне из-за активного противодействия оппонентов.

В заявке на матч отсутствовал нападающий Шелдон Ремпал. Форвард временно покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам. Точная дата возвращения хоккеиста в состав пока остается неизвестной.

После первого периода тренерский штаб заменил вратаря Семёна Вязового на Илью Коновалова. Это решение Козлов объяснил необходимостью внести изменения в ход встречи и повлиять на настрой команды. Оба коллектива вышли на лед с высокой мотивацией.

Возможность проведения январского матча в Абу-Даби тренер оценил скептически. Согласно календарю, перелет в ОАЭ сразу после игры в Минске создаст логистические сложности. Плотный график может негативно сказаться на физическом состоянии спортсменов.

Противостояние команд Башкортостана и Татарстана носит принципиальный характер. За время существования лиги клубы провели между собой множество игр в регулярном чемпионате и плей-офф. Общая статистика встреч показывает примерное равенство сил.

Похожие записи
0
17.12.2025
Спорт

Денис Ян связал проигрыш «Ак Барсу» с плохой реализацией большинства

денис ян
Пресс-служба уфимского клуба опубликовала комментарий нападающего Дениса Яна после болезненного домашнего поражения от казанского «Ак Барса» со счетом 6:3.
0
16.12.2025
Спорт

«Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 6:3

хоккеисты
Уфимский клуб «Салават Юлаев» проиграл казанскому «Ак Барсу» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, известная как «Зеленое дерби», закончилась со счетом 6:3 в пользу хозяев льда, сообщают официальные источники лиги.
0
15.12.2025
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» Ремпал пропустит выездную серию по семейным обстоятельствам

шелдон ремпал
Форвард Шелдон Ремпал не вылетел с «Салаватом Юлаевым» на выездные матчи КХЛ. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба уфимского клуба изданию «Чемпионат». Хоккеист остался дома из-за семейных обстоятельств.
0
12.12.2025
Спорт

В «Салавате Юлаеве» допустили досрочный переход Александра Жаровского в НХЛ

александр жаровский
Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «Матч ТВ» прокомментировал возможное будущее нападающего Александра Жаровского.
0
12.12.2025
Спорт

Гендиректор «Салавата Юлаева» назвал позиции для усиления состава

ринат Баширов
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью для «Матч ТВ» рассказал о планах по усилению состава до закрытия периода переходов в КХЛ. По его словам, руководство клуба работает на трансферном
0
11.12.2025
Спорт

Гендиректор «Салавата Юлаева» оценил первую половину сезона КХЛ и финансовое положение клуба

ринат Баширов
Гендиректор клуба оценил сезон на «удовлетворительно». Уфа ищет усиление состава, финансовые проблемы решены, спортивный результат вышел на первый план.
0
09.12.2025
Спорт

«Дифференцированный пас» и «умные руки»: Илья Воробьев оценил игру 18-летнего лидера «Салавата Юлаева»

александр жаровский
Илья Воробьев в интервью изданию «Чемпионат» высказался о составе уфимского клуба. Бывший тренер сборной России прокомментировал игру одного из молодых хоккеистов.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.