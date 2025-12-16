Козлов объяснил разгром «Салавата Юлаева» в «Зелёном дерби» нехваткой хладнокровия

Главный тренер уфимской команды подвел итоги встречи с казанским «Ак Барсом» на пресс-конференции. Виктор Козлов выделил основные факторы, которые привели к результату 3:6 не в пользу его подопечных. Ключевой проблемой стала низкая эффективность при розыгрыше лишнего игрока.

Специалист отметил надежные действия голкипера соперников. Игрокам «Салавата» в решающих эпизодах недоставало точности и спокойствия. Также возникали трудности с контролем шайбы в средней зоне из-за активного противодействия оппонентов.

В заявке на матч отсутствовал нападающий Шелдон Ремпал. Форвард временно покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам. Точная дата возвращения хоккеиста в состав пока остается неизвестной.

После первого периода тренерский штаб заменил вратаря Семёна Вязового на Илью Коновалова. Это решение Козлов объяснил необходимостью внести изменения в ход встречи и повлиять на настрой команды. Оба коллектива вышли на лед с высокой мотивацией.

Возможность проведения январского матча в Абу-Даби тренер оценил скептически. Согласно календарю, перелет в ОАЭ сразу после игры в Минске создаст логистические сложности. Плотный график может негативно сказаться на физическом состоянии спортсменов.

Противостояние команд Башкортостана и Татарстана носит принципиальный характер. За время существования лиги клубы провели между собой множество игр в регулярном чемпионате и плей-офф. Общая статистика встреч показывает примерное равенство сил.