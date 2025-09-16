0
Спорт

Козлов объяснил, почему уфимцы снова уступили на льду

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов разобрал поражение от «Автомобилиста». Считает, что юный состав учится на ошибках, а заменить Ливо мог бы только завершивший карьеру Мозякин.
виктор козлов
©ХК "Салават Юлаев"

Поражение от «Автомобилиста» со счётом 2:4 стало для уфимцев холодным душем. По итогам матча главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов объяснил, почему команда, несмотря на желание, снова не смогла победить.

По словам наставника, к самоотдаче игроков у него претензий нет — парни бились и старались. А вот с реализацией моментов в равных составах пока беда. Чтобы побеждать такого крепкого соперника, как «Автомобилист», нужно лучше использовать свои шансы у чужих ворот.

Защита и вратарская линия — зона роста. Козлов напомнил, что в обороне много новичков, а в составе и вовсе играет хоккеист 2007 года рождения. Команда, как молодой боец, сейчас набивает синяки в спаррингах, чтобы потом стать чемпионом. Эти ошибки — часть процесса становления.

На вопрос о потере Джоша Ливо тренер ответил с иронией. Он заявил, что адекватно заменить его мог бы разве что легендарный Сергей Мозякин, но тот уже давно повесил коньки на гвоздь. Так что приходится обходиться своими силами.

Ранняя замена вратаря на шестого полевого игрока не была ошибкой, уверен Козлов. Это был необходимый риск и важный опыт для ребят, которые учатся быть лидерами. По мнению тренера, именно через такие напряжённые моменты и закаляется характер команды.

