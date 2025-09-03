Козлов — об уходе легионеров и новом первом звене «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов — о новой реальности клуба. Вместо звёздных легионеров — надёжные работяги, а вместо града шайб — работа в обороне.

Похоже, в «Салавате Юлаеве» закончилась эпоха дорогих легионеров, которые могли в одиночку решать исход матчей. Команда потеряла сразу трёх ключевых иностранцев, включая лучшего снайпера Джошуа Ливо. Как рассказал главный тренер Виктор Козлов в беседе, опубликованной на официальном сайте КХЛ, клуб сознательно идёт на перестройку.

Теперь игру будут строить на старании и надёжности в защите, а не на индивидуальном мастерстве ушедших звёзд. Коуч признаёт, что потеря мастеров ощутима, но команда постарается компенсировать это самоотдачей и меньшим количеством пропущенных шайб. Угроза воротам соперника теперь должна исходить от каждого звена, а не только от топовых нападающих.

Выбор пал на Дина Стюарта и Джека Родуолда не от хорошей жизни — финансовая ситуация диктует свои правила. Козлову нужны были опытные хоккеисты, так как идти в сезон с одной молодёжью было бы слишком рискованно. Стюарта видят в первую очередь как разрушителя, хотя и пробуют в большинстве. А за Родуолдом, надёжным центром, тренер наблюдал ещё со времён его игры за «Куньлунь».

Ударное звено теперь превратилось в своего рода англоязычный кулак: Родуолд – Хмелевский – Ян. Тренер считает, что им, как игравшим в Северной Америке, будет проще найти общий язык на льду. Эта тройка примерно одного возраста, что тоже должно помочь сыграться.

Молодняк тренер намеренно держит в отдельных звеньях. По его словам, когда юные игроки выходят на лёд со звёздами, они теряются и уходят в тень. Поэтому им дают шанс проявить себя в своих сочетаниях, где ответственность за результат лежит на них самих.