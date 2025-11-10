0
3 часа
Спорт

Козлов — о проигрыше «Ладе»: «Надо быстро забыть эту игру»

Наставник «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил проигрыш в матче с «Ладой». Тренер рассказал о травме Калинюка, дебюте Ремпала и проблемах спецбригад.
виктор козлов
©ХК "Салават Юлаев"

Главный тренер уфимских хоккеистов Виктор Козлов поделился мыслями после проигрыша тольяттинской «Ладе».

Итогом встречи стал счёт 3:5 не в пользу Уфы. Команда утонула в собственных ошибках: почти три десятка потерь шайбы за матч и ненужные удаления свели на нет все атакующие усилия.

Сам наставник, однако, не стал посыпать голову пеплом. Он заявил, что парни показали характер, постоянно отыгрываясь и выстояв четыре минуты в меньшинстве. Козлов призвал быстро забыть эту неудачу и готовиться к следующей игре.

По его словам, опытная команда из Тольятти грамотно сбивала темп и перехватывала инициативу, особенно во втором периоде. Именно тогда уфимцы начали терять контроль над шайбой.

Дебют канадца Шелдона Ремпала после недели адаптации он счёл неплохим. Вернувшегося же из сборной Александра Жаровского тренер назвал одним из лидеров и сразу вернул в состав.

Отсутствие Уайатта Калинюка наставник объяснил травмой. Слухи о возможном уходе легионера он иронично опроверг, отметив, что читает о таком только в телефоне.

Особую головную боль доставила игра в неравных составах. Первая спецбригада большинства, призванная решать исходы, сработала как решето, поучаствовав в двух пропущенных шайбах. Козлов пообещал всё хладнокровно пересмотреть и сделать выводы.

