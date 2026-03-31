Козлов — о поражении «Салавата Юлаева» в Екатеринбурге: «Все бились, но не смогли»

Счёт в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 3:2 в пользу уфимцев.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:5) в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, прошедшем 31 марта в Екатеринбурге.

Козлов связал исход встречи с двумя быстро пропущенными голами и голом соперника в большинстве.

«Пропустили два быстрых гола. Большинство они неплохо исполнили. Пытались выправить ситуацию, но не смогли», — сказал тренер.

При этом он отметил самоотдачу команды:

«Не было равнодушных, все бились, но это плей-офф, здесь только сильные команды».

Козлов также рассказал о состоянии Евгения Кузнецова, покинувшего площадку до финальной сирены:

«Будем смотреть за его ситуацией. Когда будет готов, он будет играть».

На вопрос о том, не считает ли он выездные матчи проклятыми, Козлов коротко ответил: «Нет».

Журналисты спросили и о 19-летнем нападающем Александре Жаровском.

«Вы много ожидаете от парня. Он 2007 года. Он неплохо играл регулярку. Сейчас соперники знают, чего от него ожидать. Он движется в правильном направлении», — сказал Козлов.

Хет-трик в пятой игре оформил Степан Хрипунов, по голу забросили Александр Шаров и Даниэль Спронг. За «Салават» отличились Ильдан Газимов и Девин Броссо. Уфимцы ведут в серии — 3:2.

Шестой матч состоится в Уфе 2 апреля.

Серия началась 23 марта с домашней победы «Автомобилиста» — 2:0, два гола забросил канадский форвард Даниэль Спронг. После этого «Салават» взял три матча подряд: 1:0 на выезде, 4:3 и 5:2 в Уфе.

Александр Жаровский родился 22 февраля 2007 года в Клину. В сезоне 2024/25 он дебютировал в КХЛ в рамках плей-офф за «Салават Юлаев», проведя 7 матчей. В сезоне 2025/26 начал выходить на лёд регулярно и в первых 13 играх набрал 14 очков.

В регулярке 2025/26 Жаровский возглавлял список бомбардиров клуба — 37 очков (13+24) в 45 матчах. 22 февраля 2026 года, в свой 19-й день рождения, он забил гол в домашнем матче против «Спартака».