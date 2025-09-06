0
3 часа
Спорт

Козлов о поражении от «Торпедо»: «Допустили на одну ошибку больше»

«Салават Юлаев» проиграл стартовый матч сезона «Торпедо» 3:4. Команда вела в счёте, но упустила победу. Тренер Виктор Козлов винит во всём нервы и одну роковую ошибку.



Уфимцы уступили «Торпедо» в первой же битве сезона со счётом 3:4, хотя победа была почти в кармане. Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов после матча объяснил, что его подопечные просто допустили на одну ошибку больше. Готовимся к следующей игре с «Магниткой».

Сама игра напоминала перетягивание одеяла. Сначала наши парни отыгрались с 0:2, а потом и вовсе вышли вперёд. Но удержать преимущество в третьем периоде оказалось непростой задачей. По словам тренера, такие матчи, когда ведёшь в счёте, нужно забирать.

Наставник был заметно раздосадован, ведь команда показала хороший хоккей и высокие скорости. Козлов не согласился, что «Салават» играл вторым номером. Он подчеркнул, что было много позитивных моментов, но результат на табло.

Также тренер оценил дебют новичков — Никиты Щербакова и Даниила Петренко. Сказал, что для первого выездного матча ребята справились неплохо. Все, кто был на льду, прошли с командой полный тренировочный лагерь и считаются полноценными бойцами.

Причины поражения, по мнению Козлова, кроются и в тактике, и в ментальности. Первый матч, нервозность и важность момента сделали своё дело. Команда проходит становление, как корабль, выходящий в первое плавание, и ей нужно больше уверенности в своих силах.

К тому же сезон для уфимцев начался на фоне скандала, связанного с уходом американца Джошуа Ливо. Теперь бывший легионер «Салавата» будет выступать за челябинский «Трактор».

Интересный факт: для наставника «Торпедо» Алексея Исакова это тоже был дебютный официальный матч у руля команды. Так что нервы, похоже, шалили в обеих раздевалках, но нижегородцы со своими справились чуть лучше.

