Козлов о победе над «Металлургом»: «Тяжёлый матч, много оборонялись»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов объяснил, за счёт чего команда одолела «Металлург» 3:2. Ключ к успеху — характер и феноменальная игра вратаря. Но праздновать рано.
Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, «Салават Юлаев» вырвал победу у магнитогорского «Металлурга» в напряжённом выездном поединке. Итоговый счёт после овертайма — 3:2 в пользу уфимцев. Матч для команды Козлова выдался крайне непростым.

По словам наставника, ключевым фактором успеха стали запредельная самоотдача и командный дух. Игрокам пришлось почти всю встречу сидеть в защите и держать удар. Отдельно Козлов отметил голкипера Александра Самонова, который провёл космическую игру и буквально вытащил для команды этот матч.

Победа, впрочем, не обошлась без потерь. Один из игроков, Артём Пименов, получил повреждение в ходе столкновения. Насколько серьёзна травма, станет ясно после медосмотра. Пока форвард выбыл из строя на неопределённый срок.

Несмотря на победу над одним из лидеров чемпионата, Виктор Козлов охладил пыл. Он подчеркнул, что сезон только начался и почивать на лаврах некогда. Этот выигрыш, по его мнению, важен в первую очередь для укрепления уверенности. Ребята должны были понять, что бороться нужно до последней секунды.

Тренер также прокомментировал действия отдельных хоккеистов. Он похвалил Максима Кузнецова, который, может, и не блистал в атаке, но полностью отработал в обороне. Касательно Дениса Яна, Козлов выразил сдержанную надежду, что игрок сможет закрепиться в роли одного из лидеров, если продолжит в том же духе.

