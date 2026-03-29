Козлов — о победе над «Автомобилистом»: «Всё могло качнуться в любую сторону»

«Салават Юлаев» выиграл четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина и вышел вперёд 3:1. Главный тренер уфимцев Виктор Козлов рассказал, почему этот матч оказался сложнее, чем говорит счёт, и как не «перегореть» при таком преимуществе.

29 марта, в Уфе, «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в четвёртой игре серии — 5:2. По итогам матча главный тренер уфимцев Виктор Козлов поделился с журналистами об итогах встречи журналистам.

По словам Козлова, счёт не отразил реальной остроты противостояния.

«Напряжённый матч, несмотря на счёт. Всё могло качнуться в любую сторону, если бы сбавили обороты», — сказал тренер.

Он выделил первый гол уфимцев как главный момент — именно раннее лидерство позволило команде действовать в комфортном режиме. Особо Козлов отметил самоотдачу игроков в силовых единоборствах:

«Победа на жилах, все единоборства старались выиграть — это в плей-офф имеет значение».

Трибуны «Уфа-Арены», по словам наставника, добавили команде сил:

«Атмосфера супер, отличная поддержка».

На вопрос о психологическом состоянии команды при счёте 3:1 в серии Козлов ответил лаконично:

«Должны больше фокусироваться не на результате, а на самом процессе. Это будет важно».

Отдельным поводом для обсуждения стал Максим Кузнецов. Козлов отказался искать секрет его результативности:

«Это надо у него спросить. По мне так все ребята проделали большую работу по ходу сезона».

Про потенциал нападающего тренер всё же высказался прямо:

«У него есть потенциал, мы его и подписывали, потому что видели, что он может в атаке».

Отсутствие результативных баллов у Евгения Кузнецова Козлова не обеспокоило:

«Ничего страшного, он продолжает делать своё дело».

По поводу Евгения Кулика тренер сообщил: его возвращение произойдёт «не скоро». «Автомобилист» Козлов отказался списывать со счетов — назвал соперника «опасной сильной командой». На вопрос о подготовке к пятому матчу в Екатеринбурге тренер обозначил приоритеты:

«Работа, самоотдача, характер. Это то, что мы можем контролировать».

«Салават Юлаев» выиграл третий матч серии 27 марта в Уфе со счётом 4:3 и впервые вышел вперёд в серии — 2:1. Победный гол в концовке третьего периода забил Максим Кузнецов, для которого этот гол стал первым в плей-офф КХЛ.

Выездная победа «Салавата Юлаева» во втором матче серии 25 марта в Екатеринбурге стала 200-й для главного тренера клуба Виктора Козлова в КХЛ, а для самого уфимского клуба — 100-й в истории розыгрышей Кубка Гагарина.

Напомним, по итогам регулярного сезона «Автомобилист» занял четвёртое место в Восточной конференции КХЛ, тогда как «Салават Юлаев» финишировал пятым. Первый матч серии завершился победой «Автомобилиста» со счётом 2:0.

23-летний Максим Кузнецов до нынешнего сезона имел в своём активе лишь один матч в КХЛ. Согласно данным официального сайта КХЛ, четвёртый матч серии с «Автомобилистом» 29 марта мог стать 179-м в плей-офф для капитана уфимцев Григория Панина, что позволило бы ему установить рекорд среди защитников лиги.