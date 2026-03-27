Козлов — о победе над «Автомобилистом»: «Обе команды уставшие, но есть характер и желание»

«Юлаевцы» переломили ход встречи, уступая по ходу игры, и вышли вперёд в серии — 2:1. Главный тренер уфимцев Виктор Козлов на послематчевой пресс-конференции 27 марта в Уфе объяснил, как команде удалось вытащить матч.
виктор козлов
«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Автомобилистом» со счётом 4:3 в третьей игре первого раунда Кубка Гагарина. Уфимцы проигрывали по ходу поединка, однако сумели переломить ситуацию и уйти с победой.

По словам Козлова, матч получился качественным с обеих сторон: обе команды создавали моменты, голкиперы действовали уверенно, а единоборствам и столкновениям не было числа. Отдельно тренер отметил результативный вклад Максима Кузнецова и всей тройки Владислава Ефремова.

«Хороший матч. Проигрывая, вытащили игру на жилах. Много единоборств, столкновений. Качественная игра, обе команды хорошо сыграли. Макс Кузнецов здорово попал, да и в принципе вся тройка Владислава Ефремова отлично смотрелась», — заявил наставник.

На вопрос о балансе между эмоциями и дисциплиной Козлов ответил коротко: чувства необходимы, но должны оставаться подконтрольными. Четвёртый матч, по его прогнозу, будет таким же напряжённым.

Отдельно тренер прокомментировал кадровую ситуацию. Срок дисквалификации Евгения Кузнецова истёк, и теперь у штаба появилось больше вариантов для перестановок в звеньях. Плохие новости пришли от Евгения Кулика: форвард получил серьёзное повреждение и отправился на операцию. Козлов не стал скрывать, что обе команды физически измотаны после трёх матчей подряд, а значит, на первый план выходят воля и стремление к победе.

«Третий матч плей-офф, обе команды уставшие, так что на первый план выходят характер и желание», — подчеркнул он.

По вбрасываниям тренер отметил прогресс: игроки лучше изучили соперника, а Владимир Потапов продуктивно работает с хоккеистами в этом компоненте. Следующий матч серии Козлов назвал важным — как и все предыдущие, и предстоящие.

Напомним, «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 на пятом месте в Восточной конференции, набрав 78 очков в 68 матчах. «Автомобилист» финишировал четвёртым с 84 очками и обеспечил себе преимущество домашней площадки ещё 6 марта.

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов пропустил третий матч серии из-за дисквалификации, наложенной спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ. Хоккеист был наказан за оскорбительный жест в адрес арбитров по окончании второго матча (на 60-й минуте, после финального свистка). Помимо отстранения на одну игру, Кузнецов был подвергнут денежному штрафу.

В регулярном сезоне КХЛ 2025/26 «Автомобилист» и «Салават Юлаев» встречались четыре раза: екатеринбуржцы одержали три победы (4:1 в Уфе, 4:2 и 6:2 в Екатеринбурге), уфимцы выиграли лишь однажды — со счётом 4:1. Плей-офф КХЛ сезона 2025/26 продлится с 23 марта по 23 мая 2026 года.

К слову, «Салавату Юлаеву» пришлось пройти серьёзную трансформацию состава в течение сезона. Возвращение Шелдона Ремпала и переход Евгения Кузнецова усилили уфимский клуб и сделали его конкурентоспособным участником плей-офф.

