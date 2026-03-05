Козлов о победе над «Амуром»: «Ребята молодцы, правильно читали игру»

Виктор Козлов подвёл итоги победного матча против «Амура» (4:1) и прокомментировал выход «Салавата Юлаева» в плей-офф КХЛ.

Уфимский «Салават Юлаев» 5 марта обыграл хабаровский «Амур» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ и гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Главный тренер команды Виктор Козлов на послематчевой пресс-конференции высоко оценил действия своих подопечных.

Счёт в матче на 14-й минуте открыл Артём Пименов. Хозяева ответили голом Данила Юртайкина в конце первого периода, однако во втором отрезке уфимцы забросили дважды — отличились Егор Сучков и Евгений Кузнецов. Точку поставил Девин Броссо, поразив пустые ворота за две минуты до финальной сирены.

«Важная для нас победа, содержание игры мне понравилось, хорошо реализовывали свои моменты», — отметил Козлов.

При этом наставник признал проблемы с реализацией большинства:

«Критика справедлива, будем работать над этим».

Тренер также похвалил тройку Кузнецова, подчеркнув, что «все три нападающих поучаствовали» в заброшенной шайбе лидера.

Козлов отдельно выделил значимость выхода команды в плей-офф с учётом непростого старта сезона.

«То, как начинался сезон, через какие сложности мы проходили, какой объём работы проделали игроки, команда, организация, руководство. Впереди всё равно большая работа», — подытожил наставник уфимцев.

Напомним, после 62 сыгранных матчей «Салават Юлаев» набрал 70 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, гарантировав себе участие в Кубке Гагарина. «Амур» с 55 очками расположился на девятой строчке Востока и продолжает борьбу за попадание в плей-офф, отставая от «Сибири» на 3 очка.

В предыдущей встрече команд 25 декабря 2025 года «Салават Юлаев» также победил «Амур» со счётом 4:2 в домашнем матче. Тогда Виктор Козлов назвал игру «матчем уровня плей-офф». Двумя днями ранее, 23 декабря, уфимцы уступили хабаровчанам 2:4, хотя вели 2:0 после первого периода.

К слову, в октябре 2025 года «Салават Юлаев» переживал серьёзные турнирные трудности — команда вернулась в зону плей-офф лишь после серии из пяти побед подряд. Ответный матч серии с «Амуром» в Хабаровске состоится в субботу.