Спорт

Козлов назвал победный матч «Салавата Юлаева» против «Амура» игрой уровня плей-офф

Хоккеисты «Салавата Юлаева» победили хабаровский «Амур» со счетом 4:2 в домашнем матче КХЛ. Главный тренер уфимцев Виктор Козлов заявил, что по уровню ответственности эта игра соответствовала плей-офф.
виктор козлов
©ХК "Салават Юлаев"

После поражения от того же соперника двумя днями ранее (2:4) тренерский штаб сделал упор на психологию. По словам Козлова, это дало результат: команда сыграла более «зрело» и терпеливо. Хотя игрокам не хватало свежести, они принимали верные решения в ключевые моменты.

Тренер признал, что во втором периоде хабаровчане запирали уфимцев в зоне. Однако, по мнению Козлова, этот контроль был неопасным — соперник владел шайбой в основном по периметру.

Нападающий Егор Сучков забил гол впервые за 14 матчей. Тренер посоветовал форварду чаще открываться на дальней штанге, когда шайбой владеет Данил Жаровский.

Самого Жаровского перевели с позиции центрального нападающего на край. Это освободило его от черновой работы в обороне и позволило сфокусироваться на атаке. Место в центре занял Александр Хохряков.

Владимир Бутузов не попал в заявку на матч. Козлов объяснил это ротацией: нападающему дали время на отдых и восстановление формы. Защитник Сергей Варлов пропустил встречу из-за повреждения.

Матч 24 декабря стал второй встречей команд за три дня. В предыдущей игре, которая прошла 22 декабря, «Салават Юлаев» уступил «Амуру» со счетом 2:4, хотя вел 2:0 после первого периода. То поражение осложнило турнирное положение уфимцев.

Сейчас «Салават Юлаев» занимает 8-е место в Восточной конференции, набрав 35 очков в 39 матчах. Команда ведет плотную борьбу за попадание в кубковую восьмерку. Следующий матч уфимцы проведут дома 28 декабря против череповецкой «Северстали».

