Козлов назвал переломный момент в игре «Салавата Юлаева» с «Металлургом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов проанализировал поражение от «Металлурга». Роковая ошибка, слабая оборона и кадровые проблемы — вот главные тезисы.
Уфимский «Салават Юлаев» снова проиграл, на этот раз болезненно уступив «Металлургу» со счётом 4:6. По информации, озвученной пресс-службе хоккейного клуба после матча, главный тренер команды Виктор Козлов считает, что игру сломал всего один эпизод.

Настоящим ударом под дых для уфимцев стала шайба, залетевшая в их ворота буквально за четыре секунды до сирены на второй перерыв. Наставник уверен, что этот гол полностью убил настрой парней, уходивших в раздевалку в подавленном состоянии.

В третьем периоде юлаевцы пытались отыграться, но соперник хладнокровно ловил их на контратаках. Шесть пропущенных шайб — это как холодный душ для команды с амбициями. Козлов прямо заявил: с такой игрой в обороне на многое рассчитывать не приходится.

Досталось и некоторым игрокам. Например, Александр Жаровский умудрился отхватить два удаления, из-за чего временно присел на скамейку. Наставник отметил, что форварду пока тяжело даются матчи против быстрых команд, хотя свой гол он всё же оформил.

Ситуация с кадрами в клубе напоминает латание дыр на ходу. Резервы истощены, несколько хоккеистов травмированы и точно не помогут в предстоящей битве в Челябинске. Усиления ждать неоткуда, придётся справляться теми, кто остался в обойме.

