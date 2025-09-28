Козлов честно рассказал о проблемах «Салавата Юлаева» в игре с «Авангардом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» объяснил причины поражения от омского «Авангарда» и рассказал о проблемах команды в обороне.

Уфимский «Салават Юлаев» потерпел очередную неудачу в регулярном чемпионате КХЛ, уступив омскому «Авангарду» со счётом 2:5. Главный тренер башкирского клуба Виктор Козлов честно признал превосходство соперника и указал на ключевые проблемы своей команды.

По словам наставника, хоккеисты начали встречу активно, создавали голевые моменты и показывали нужные эмоции. Однако гости лучше использовали свои шансы и наказывали за каждую ошибку. Особенно болезненным стал второй период, когда башкирские защитники не справлялись с выносом шайбы из своей зоны.

Козлов обратил внимание на серьёзный дисбаланс в игровом времени. Защитники проводят на льду по полторы минуты без смены, в то время как нападающие быстро ротируются. Против физически мощного «Авангарда» такая тактика оказалась провальной — инициатива постепенно перешла к сопернику.

Голкипер Семён Вязовой отыграл весь матч согласно изначальному плану тренерского штаба. Наставник объяснил это решение необходимостью дать практику вратарю после того, как основную нагрузку нёс Иван Самонов. Независимо от счёта, Вязовой должен был провести встречу от звонка до звонка.

Тренер положительно оценил игру дебютантов Хохлачёва, Калинюка и Шайхлисламова до первого пропущенного гола. После этого пришлось корректировать тактику, чтобы сохранить командную целостность и не допустить полного развала игры.

Антон Берлёв вернётся в состав уже в следующем матче, а по поводу Евгения Кулика решение пока не принято. Долгосрочные травмы получили Глеб Кузьмин и Денис Ян — точные сроки их восстановления пока неизвестны.