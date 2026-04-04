Кожевников назвал Козлова лучшим тренером сезона: «Показал свой великий уровень»

Двукратный олимпийский чемпион оценил работу наставника «Салавата Юлаева», выведшего команду во второй раунд плей-офф КХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников 4 апреля в эфире «Матч ТВ» высказался о работе главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова по итогам первого раунда плей-офф КХЛ сезона 2025/2026.

«Кроме «Салавата Юлаева» во второй раунд вышли все команды, которые и должны были туда попасть. С самого начала было понятно, что так и произойдёт, кроме Уфы. Козлов доказал, что он однозначно лучший тренер сезона», — заявил Кожевников.

В регулярном чемпионате «Салават Юлаев» под руководством Козлова занял пятую строчку в таблице Восточной конференции. В первом раунде кубка уфимцы обыграли «Автомобилист» со счётом 4-2 в серии. Дальше башкирский клуб встретится с «Локомотивом». Стартовая игра пройдёт в Ярославле 8 апреля.

Летом 2025 года один из ведущих клубов Запада попытался переманить Козлова из Уфы. Руководство клуба обратилось напрямую к главе Башкортостана с просьбой отпустить тренера. Козлов остался, сославшись на обещание, данное руководству республики.

25 марта 2026 года уфимцы под руководством Козлова одержали 200-ю победу в КХЛ — это случилось в матче с «Автомобилистом» в рамках Кубка Гагарина — 2026. Тогда же клуб достиг отметки в 100 побед в плей-офф за всю свою историю.

Перед стартом сезона 2025/2026 Козлов описывал свою команду как «самую молодую и неопытную» в тренерской карьере и подчёркивал, что его подопечные не считаются фаворитами: «Нам придётся доказывать свою состоятельность».

Решающий шестой матч серии с «Автомобилистом» завершился со счётом 4:3 в двойном овертайме — так «Салават Юлаев» вышел в четвертьфинал, где его ждёт ярославский «Локомотив».