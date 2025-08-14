Коваленко: уход Ливо из «Салавата Юлаева» мог навредить имиджу КХЛ

Скандал с уходом Джоша Ливо мог дорого обойтись «Салавату». Олимпийский чемпион Андрей Коваленко считает, что клуб был на грани репутационной катастрофы. ©ХК "Салават Юлаев"
История с уходом лучшего снайпера КХЛ Джоша Ливо могла аукнуться «Салавату Юлаеву» очень серьёзно. По мнению олимпийского чемпиона Андрея Коваленко, которое он высказал порталу Russia-Hockey, клуб рисковал запустить «испорченный телефон» среди легионеров.
Эксперт уверен, что иностранные игроки постоянно общаются между собой. Они делятся впечатлениями о клубах, и любая скандальная история моментально разлетается по их кругу. Такой шлейф мог надолго отпугнуть качественных хоккеистов от переезда в Уфу.
Поэтому тот факт, что стороны в итоге смогли договориться и не стали раздувать конфликт, Коваленко считает большой удачей для уфимцев.
Коваленко подчеркнул, что такие игроки, как Ливо, формируют лицо всей лиги. Выставлять автора нового снайперского рекорда за дверь из-за формального повода — значит бить по престижу всего чемпионата.
Напомним, клуб расторг контракт с канадцем, сославшись на его опоздание на сборы. Агент игрока парировал, что это лишь предлог, чтобы не платить хоккеисту большую зарплату, так как у клуба финансовые трудности.
Эти финансовые неурядицы для «Салавата» — не новость. В 2025 году клуб уже заключал мировые соглашения по искам от фонда «Урал» и его дочерней компании на гигантскую сумму в 270 миллионов рублей.
При этом аппетиты у клуба были серьёзные. По данным СМИ, зарплата одного только Джоша Ливо по двухлетнему контракту составляла 110 миллионов рублей за сезон. Удержать такой актив оказалось для уфимского менеджмента непосильной задачей.
Каковы были истинные причины ухода Джоша Ливо, помимо официальной версии?
Официально контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон 13 августа 2025 года. Однако главной причиной конфликта стали финансовые трудности клуба. После того как Ливо подписал новый двухлетний контракт на сумму 110 млн рублей за сезон плюс бонусы, в ХК «Салават Юлаев» произошло сокращение бюджета. Клуб пытался пересмотреть условия контракта с понижением зарплаты, но получил отказ от игрока. Формальным поводом для расторжения контракта в одностороннем порядке со стороны клуба называлось опоздание канадца на сборы, что является нарушением регламента.
Какие рекорды и достижения были у Ливо в КХЛ, которые делают его уход значимым?
Джош Ливо был не просто легионером, а одной из главных звезд лиги. В прошлом сезоне он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ. Он также установил новый снайперский рекорд лиги, забросив 49 шайб за один регулярный сезон и превзойдя достижение Сергея Мозякина (48 шайб в сезоне 2016/17). Кроме того, Ливо стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева» после Александра Радулова, набравшим 80 очков за сезон.
Рассматривался ли вариант судебного разбирательства между Ливо и клубом?
Да, такой вариант рассматривался. Агент игрока, Иван Ботев, заявлял, что у них были все необходимые документы, чтобы отсудить у уфимского клуба компенсацию, и «правда была на их стороне». Однако они отказались от судебного процесса, так как он мог затянуться на несколько месяцев. В течение этого времени Джошуа Ливо не смог бы подписать контракт с другим клубом КХЛ, что означало бы пропуск значительной части сезона. Поэтому было принято решение разойтись без скандала, чтобы игрок мог оперативно найти новую команду.
Какова в целом позиция Андрея Коваленко по вопросу легионеров в КХЛ?
Андрей Коваленко последовательно выступает за присутствие качественных легионеров в КХЛ, считая их необходимыми для роста лиги. По его мнению, иностранные хоккеисты служат наглядным примером профессионального отношения к делу для молодых российских игроков. При этом Коваленко подчеркивает, что легионер, будь то игрок или тренер, «изначально обязан быть сильнее местного» — это он называет аксиомой. Он также считает, что для повышения конкуренции стоит постепенно открывать лигу для иностранцев, например, не считать легионерами игроков из стран, чьи клубы участвуют в КХЛ.
Существуют ли в КХЛ системные проблемы с легионерами, о которых говорит Коваленко?
Да, ситуация с Ливо отражает более широкие проблемы. В КХЛ давно идет дискуссия о лимите на легионеров. Некоторые клубы используют «лазейки», например, натурализацию игроков через получение паспортов Беларуси или Казахстана, чтобы заявить на матч больше иностранцев, чем позволяет лимит. Бывший тренер сборной России Владимир Плющев отмечает, что после выхода КХЛ из-под юрисдикции ИИХФ обязательства клубов перед легионерами (и наоборот) стали менее строгими, что создает «бардак» и может приводить к новым скандалам.
