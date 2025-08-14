Коваленко: уход Ливо из «Салавата Юлаева» мог навредить имиджу КХЛ

Скандал с уходом Джоша Ливо мог дорого обойтись «Салавату». Олимпийский чемпион Андрей Коваленко считает, что клуб был на грани репутационной катастрофы.

История с уходом лучшего снайпера КХЛ Джоша Ливо могла аукнуться «Салавату Юлаеву» очень серьёзно. По мнению олимпийского чемпиона Андрея Коваленко, которое он высказал порталу Russia-Hockey, клуб рисковал запустить «испорченный телефон» среди легионеров.

Эксперт уверен, что иностранные игроки постоянно общаются между собой. Они делятся впечатлениями о клубах, и любая скандальная история моментально разлетается по их кругу. Такой шлейф мог надолго отпугнуть качественных хоккеистов от переезда в Уфу.

Поэтому тот факт, что стороны в итоге смогли договориться и не стали раздувать конфликт, Коваленко считает большой удачей для уфимцев.

Коваленко подчеркнул, что такие игроки, как Ливо, формируют лицо всей лиги. Выставлять автора нового снайперского рекорда за дверь из-за формального повода — значит бить по престижу всего чемпионата.

Напомним, клуб расторг контракт с канадцем, сославшись на его опоздание на сборы. Агент игрока парировал, что это лишь предлог, чтобы не платить хоккеисту большую зарплату, так как у клуба финансовые трудности.

Эти финансовые неурядицы для «Салавата» — не новость. В 2025 году клуб уже заключал мировые соглашения по искам от фонда «Урал» и его дочерней компании на гигантскую сумму в 270 миллионов рублей.

При этом аппетиты у клуба были серьёзные. По данным СМИ, зарплата одного только Джоша Ливо по двухлетнему контракту составляла 110 миллионов рублей за сезон. Удержать такой актив оказалось для уфимского менеджмента непосильной задачей.