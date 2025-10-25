0
8 часов
Спорт

«Косякнул — но исправился»: нападающий «Салавата Юлаева» высказался о матче с «Нефтехимиком»

Нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов рассказал о победе над «Нефтехимиком». Форвард успел и заработать удаление, и отдать голевой пас на победную шайбу.
артур фаизов
©ХК "Салават Юлаев"

Форвард «Салавата Юлаева» Артур Фаизов в беседе с журналистами хоккейного клуба поделился эмоциями после напряжённой игры с «Нефтехимиком», завершившейся победой уфимцев 2:1. Хоккеист признался, что впечатления от матча у него получились неоднозначными.

Ближе к сирене нападающий умудрился «косякнуть» — так он сам описал своё удаление. Этот фол оставил команду в меньшинстве в самый ответственный момент, но, к счастью для Уфы, всё обошлось.

Искупление не заставило себя ждать. Вскоре Фаизов стал соавтором победной шайбы, которая оказалась для «юлаевцев» золотой. Артур рассказал, что осознанно выдержал паузу, дожидаясь открывания Владислава Ефремова, и выдал ему точный пас.

Атмосфера в раздевалке, по словам игрока, просто великолепная. Он отметил, что в коллективе нет разницы, молодой ты или опытный хоккеист. Все друг друга подбадривают и помогают советами, что создаёт правильный настрой.

Фаизов также сравнил игру в МХЛ и КХЛ. Во взрослом хоккее, по его мнению, всё решают физическая готовность и скорость принятия решений. Если промедлишь хоть на секунду, соперник тебя просто съест.

Отдельно нападающий поблагодарил болельщиков. Он подчеркнул, что их поддержка ощущается даже на выездных матчах, и эта энергия очень помогает команде биться за результат.

Похожие записи
0
25.10.2025
Спорт

«Салават Юлаев»в гостях обыграли «Нефтехимик» 2:1 — до зоны плей-офф три очка

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над «Нефтехимиком» 2:1. Это третий триумф подряд, который сократил отставание до зоны плей-офф до трёх очков.
0
25.10.2025
Спорт

«Каждое очко на вес золота»: Козлов оценил трудную победу над «Нефтехимиком»

Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов рассказал о том, как его команда одолела «Нефтехимик». Оказалось, всё дело в желании, контроле шайбы и особом подходе к молодым звёздам.
0
25.10.2025
Спорт

«Этот сезон доиграю — и всё»: капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин уходит из КХЛ

хоккеист салавата юлаева григорий панин
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин объявил о завершении карьеры по завершении сезона. Спортсмен уступает дорогу молодым, подводя итог рекордной карьере в КХЛ.
0
25.10.2025
Спорт

Возвращение бомбардира: Шелдон Ремпал снова подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым»

шелдон ремпал
Канадский нападающий Шелдон Ремпал подпишет однолетний контракт с уфимским «Салаватом Юлаевом» на 70 миллионов рублей.
0
21.10.2025
Спорт

«Победы стоят дорого» — тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался об игре с «Трактором»

виктор козлов
«Салават Юлаев» наконец-то прорвал черную полосу, сотворил чудо в битве с «Трактором» (3:2) — но радость в Уфе омрачила новая волна травм, над командой буквально навис лазарет.
0
21.10.2025
Спорт

«Был мандраж»: молодой игрок «Салавата Юлаева» честно — о победе над «Трактором» и исполнении мечты

Артур Фаизов
«Просто кайф». Именно так, одним словом, описал свои эмоции молодой нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов. Его команда только что прервала унизительную серию из пяти поражений, вырвав победу у «Трактора» в напряжённом матче со счётом 3:2.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.