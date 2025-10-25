«Косякнул — но исправился»: нападающий «Салавата Юлаева» высказался о матче с «Нефтехимиком»

Нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов рассказал о победе над «Нефтехимиком». Форвард успел и заработать удаление, и отдать голевой пас на победную шайбу.

Форвард «Салавата Юлаева» Артур Фаизов в беседе с журналистами хоккейного клуба поделился эмоциями после напряжённой игры с «Нефтехимиком», завершившейся победой уфимцев 2:1. Хоккеист признался, что впечатления от матча у него получились неоднозначными.

Ближе к сирене нападающий умудрился «косякнуть» — так он сам описал своё удаление. Этот фол оставил команду в меньшинстве в самый ответственный момент, но, к счастью для Уфы, всё обошлось.

Искупление не заставило себя ждать. Вскоре Фаизов стал соавтором победной шайбы, которая оказалась для «юлаевцев» золотой. Артур рассказал, что осознанно выдержал паузу, дожидаясь открывания Владислава Ефремова, и выдал ему точный пас.

Атмосфера в раздевалке, по словам игрока, просто великолепная. Он отметил, что в коллективе нет разницы, молодой ты или опытный хоккеист. Все друг друга подбадривают и помогают советами, что создаёт правильный настрой.

Фаизов также сравнил игру в МХЛ и КХЛ. Во взрослом хоккее, по его мнению, всё решают физическая готовность и скорость принятия решений. Если промедлишь хоть на секунду, соперник тебя просто съест.

Отдельно нападающий поблагодарил болельщиков. Он подчеркнул, что их поддержка ощущается даже на выездных матчах, и эта энергия очень помогает команде биться за результат.