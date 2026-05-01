0
1 час
Спорт

Корбит и «Салават Юлаев» договорились о продлении контракта

Уфимский «Салават Юлаев» заключил с нападающим Прохором Корбитом годовой контракт. Его ежегодный заработок составит 5 миллионов рублей.
©ХК "Салават Юлаев"

«Салават Юлаев» продлил контракт с форвардом Прохором Корбитом на один сезон. Пресс-служба уфимского клуба подтвердила информацию. По данным «Спорт-Экспресса», хоккеист будет получать 5 миллионов рублей в год.

Соглашение двустороннее: руководство может перемещать игрока между КХЛ и ВХЛ. Форвард оказался в Уфе летом 2025 года в результате обмена из московского «Спартака». В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 Корбит провёл 17 матчей и набрал 4 очка (1+3). После 7 ноября 2025 года он на лёд не выходил. В тот день «Салават» проиграл «Нефтехимику» (0:1). Хоккеист получил травму и пропустил остаток сезона.

До перехода в «Салават Юлаев» Корбит играл в ВХЛ за «Химик». В плей-офф он стал самым результативным игроком лиги — 22 очка в 23 матчах. Именно эти цифры и привлекли внимание уфимцев. За 78 матчей регулярного сезона ВХЛ форвард набрал 79 очков при показателе полезности «+24».

«Салават Юлаев» активно собирает состав на следующий сезон. По данным КХЛ, клуб подписал защитников Евгения Кулика и Никиту Зоркина до 31 мая 2028 года. Нападающий Джек Родуолд останется в команде до 31 мая 2027-го. Корбит пополнил список сохранённых игроков.

Сезон-2025/26 дался клубу непросто в финансовом плане. С января 2026 года «Роснефть» задержала транш в размере 1,5 миллиарда рублей.

Итог сезона оказался неоднозначным. «Салават Юлаев» занял пятое место в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла «Автомобилист» (4-2), но во втором раунде уступила ярославскому «Локомотиву» со счётом 0-4 в серии.

Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.