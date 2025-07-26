Контракт Джоша Ливо стал проблемой для «Салавата Юлаева» после сокращения бюджета

Агент хоккеиста Джоша Ливо заявил, что его клиент остаётся в «Салавате», но его контракт потянут немногие. Клуб как раз объявил о сокращении бюджета

Будущее канадского нападающего Джоша Ливо в уфимском «Салавате Юлаеве» оказалось под угрозой. Несмотря на действующий контракт, резкое сокращение бюджета клуба и высокая зарплата хоккеиста создали ситуацию, при которой его уход из команды становится все более вероятным. Агент игрока Иван Ботев уже намекнул, что лишь немногие клубы КХЛ смогут позволить себе такие расходы.

Финансовые трудности «Салавата»

Основная причина неопределенности — финансовое положение уфимского клуба. Генеральный директор «Салавата» Ринат Баширов официально объявил о значительном сокращении бюджета. По данным инсайдеров, клуб планирует уложиться в минимальный порог зарплат (пол зарплат), который составляет 475 млн рублей, вместо того чтобы использовать весь потолок в 900 млн.

Для сравнения, текущая зарплатная ведомость клуба — около 590 млн рублей. Это означает, что «Салават» из фаворита рискует превратиться в команду с ограниченными возможностями, которая будет делать ставку на развитие молодых игроков под руководством тренера Виктора Козлова.

«Золотая гиря»: контракт Джоша Ливо

В феврале 2025 года Джош Ливо, будучи лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ (41 шайба), подписал новый двухлетний контракт с «Салаватом». На тот момент это считалось большим успехом для менеджмента клуба. Однако его зарплата, по разным оценкам, составляет от 100 до 110 миллионов рублей в год.

Эта сумма составляет более 20% от нового планируемого зарплатного бюджета команды. Такой дорогой контракт, который раньше был предметом гордости, теперь стал серьезной проблемой для клуба.

Сложности обмена

Просто обменять Ливо — задача не из легких. Этому мешают два ключевых фактора:

Высокая зарплата : Большинство клубов КХЛ живут в условиях жесткого потолка зарплат, и сумма в 100–110 млн рублей для них неподъемна.

: Большинство клубов КХЛ живут в условиях жесткого потолка зарплат, и сумма в 100–110 млн рублей для них неподъемна. Пункт о запрете на обмен: В контракте канадца есть условие, которое дает ему право контролировать ситуацию и накладывать вето на возможные сделки.

Агент хоккеиста Иван Ботев отметил, что готов рассматривать предложения, но в качестве потенциальных вариантов назвал лишь «Трактор» и «Куньлунь». Формально Ливо готовится к сезону и оформляет рабочую визу, но неопределенность сохраняется.

Результативность в плей-офф и вопросы к игре

Помимо финансовых аспектов, вопросы вызывала и игра Ливо в плей-офф прошлого сезона. Несмотря на 15 набранных очков, 11 из них он заработал в серии с более слабой «Сибирью». В решающих матчах с топ-клубами, такими как «Спартак» и «Локомотив», его результативность заметно снизилась. Некоторые связывают это с травмой, однако появлялись слухи о недовольстве внутри команды из-за того, что хоккеист не всегда отправлялся с командой на выездные матчи, если не мог играть.