Спорт

Коновалов прокомментировал дебют за «Салават Юлаев» в матче против «Сочи»

Голкипер уфимского клуба прокомментировал свой дебют в матче против ХК Сочи. Илья Коновалов отметил поддержку болельщиков и характер команды.
илья коновалов
©ХК "Салават Юлаев"

Вратарь хоккейного клуба «Салават Юлаев» поделился впечатлениями после встречи с «Сочи», сообщает пресс-служба команды. Илья Коновалов впервые защищал ворота уфимцев в матче, который завершился поражением гостей со счетом 1:2.

Голкипер признал, что старт поединка выдался сложным из-за большого количества удалений. Однако он похвалил партнеров за самоотверженность, терпение и множество блокированных бросков при игре в меньшинстве.

По словам хоккеиста, в концовке встречи у коллектива возникали реальные шансы изменить цифры на табло. Коновалов считает прошедшее противостояние полезным опытом, который станет уроком для всей команды.

Спортсмен также рассказал о легком мандраже перед выходом на лед в новой форме. Он охарактеризовал это чувство как приятный спортивный азарт и особо отметил сплоченность коллектива, который его поддержал.

Особое внимание вратарь уделил болельщикам, приехавшим поддержать клуб на черноморское побережье. Игрок был приятно удивлен внушительным количеством фанатов «юлаевцев» на чужой арене и поблагодарил их за активность.

Матч против сочинцев стал дебютным для Ильи Коновалова в составе башкирской дружины. Ранее уфимский клуб заключил соглашение с голкипером, рассчитывая усилить конкуренцию во вратарской линии в текущем сезоне КХЛ.

Похожие записи
0
20.11.2025
Спорт

Виктор Козлов назвал слабую дисциплину причиной неудачи с «Сочи»

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что ключевой причиной поражения в матче против «Сочи» стала плохая дисциплина и шесть удалений, нарушившие ритм игры.
0
20.11.2025
Спорт

ХК «Сочи» прервал пятилетнюю серию домашних поражений от «Салавата Юлаева»

хоккеисты
Хоккейный клуб «Сочи» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» на домашней арене дворца спорта «Большой». Встреча состоялась 19 ноября и завершилась со счетом 2:1.
0
18.11.2025
Спорт

«Просто трудились до сирены»: Ефремов об итогах матча с «Локомотивом» и своей пятой шайбе

Владислав Ефремов
Уфимский «Салават Юлаев» в напряжённой борьбе уступил ярославскому «Локомотиву» со счётом 3:4, проиграв в овертайме, но сумел заработать одно очко. Форвард команды Владислав Ефремов проанализировал ход
0
18.11.2025
Спорт

«Даже шанса не было»: Виктор Козлов — о фатальной ошибке в игре с «Локомотивом»

тренер среди хоккеистов
Уфимский «Салават Юлаев» потерпел поражение в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги против ярославского «Локомотива». Встреча завершилась в овертайме, где гости забросили победную шайбу за одну секунду до финальной сирены.
0
18.11.2025
Спорт

«Салават Юлаев» упустил победу над «Локомотивом» за секунду до конца овертайма

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» потерпел поражение от ярославского «Локомотива» в выездном матче КХЛ со счётом 3:4. Решающая шайба была заброшена за секунду до конца овертайма.
0
12.11.2025
Спорт

«Ребята должны гордиться собой»: тренер «Салавата Юлаева» — о победе над СКА

Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги тяжёлой победы над СКА (2:1). Он объяснил робкое начало, похвалил четвёртое звено и признался в усталости команды.
0
12.11.2025
Спорт

«Это привилегия»: легионер «Салавата Юлаева» Дин Стюарт оценил игру команды против СКА

Дин Стюарт
Защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт рассказал, как команде удалось победить СКА. Ключом к успеху стала надёжная игра в меньшинстве и возвращение в состав Шелдона Ремпала.
0
12.11.2025
Спорт

«Бага-бага»: игрок «Салавата Юлаева» описал победную игру со СКА одним словом

хоккеист
Защитник «Салавата Юлаева» Ильдан Газимов забросил внезапную шайбу в ворота СКА и помог команде вырвать победу со счётом 2:1. Игрок назвал матч «весёлой игрой, бага-бага».
