Коновалов прокомментировал дебют за «Салават Юлаев» в матче против «Сочи»

Голкипер уфимского клуба прокомментировал свой дебют в матче против ХК Сочи. Илья Коновалов отметил поддержку болельщиков и характер команды.

Вратарь хоккейного клуба «Салават Юлаев» поделился впечатлениями после встречи с «Сочи», сообщает пресс-служба команды. Илья Коновалов впервые защищал ворота уфимцев в матче, который завершился поражением гостей со счетом 1:2.

Голкипер признал, что старт поединка выдался сложным из-за большого количества удалений. Однако он похвалил партнеров за самоотверженность, терпение и множество блокированных бросков при игре в меньшинстве.

По словам хоккеиста, в концовке встречи у коллектива возникали реальные шансы изменить цифры на табло. Коновалов считает прошедшее противостояние полезным опытом, который станет уроком для всей команды.

Спортсмен также рассказал о легком мандраже перед выходом на лед в новой форме. Он охарактеризовал это чувство как приятный спортивный азарт и особо отметил сплоченность коллектива, который его поддержал.

Особое внимание вратарь уделил болельщикам, приехавшим поддержать клуб на черноморское побережье. Игрок был приятно удивлен внушительным количеством фанатов «юлаевцев» на чужой арене и поблагодарил их за активность.

Матч против сочинцев стал дебютным для Ильи Коновалова в составе башкирской дружины. Ранее уфимский клуб заключил соглашение с голкипером, рассчитывая усилить конкуренцию во вратарской линии в текущем сезоне КХЛ.