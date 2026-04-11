Коновалов — о втором поражении от «Локомотива»: «Чуть-чуть не получилось»

«Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» в двух стартовых матчах четвертьфинала Кубка Гагарина — 0-2 в серии. После игры 10 апреля в Ярославле вратарь уфимской команды Илья Коновалов дал комментарий пресс-службе клуба.
Второй матч четвертьфинальной серии плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива» завершился для «Салавата Юлаева» поражением со счётом 0:2. Итог двух выездных встреч — уфимцы не забросили ни одной шайбы. В основные ворота на этот раз вышел Илья Коновалов, узнавший о своём выходе в стартовом составе утром на раскатке.

Голкипер отметил, что команда действовала сплочённо: партнёры активно блокировали броски соперника.

«Все бились за победу, но у нас чуть-чуть не получилось», — признал Коновалов.

По его словам, пропущенная шайба стала следствием потери игрока в позиционной обороне: нападающий «Локомотива» воспользовался опасной позицией и точно бросил.

Серия переезжает в Уфу. Третий матч запланирован на 12 апреля в «Уфа-Арене». Коновалов настроен по-боевому:

«Надо играть в свой хоккей. Наши болельщики нас поддержат, погонят вперёд. В «Уфа-Арене» отличная атмосфера».

Напомним, 10 апреля в Ярославле шайбы у «Локомотива» забили Байрон Фрейз и Александр Радулов.

Годом ранее «Локомотив» уверенно одолел «Салават Юлаев» на стадии полуфинала со счётом 4-1 в серии, после чего завоевал Кубок Гагарина.

«Как пройти оборону «Локомотива»? Думаем»: Козлов — о втором поражении «Салавата» в серии

тренер "Салавата Юлаева" Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал второй проигрыш своей команды в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2026. Уфимцы по-прежнему не могут открыть счёт в противостоянии с ярославским клубом.
Букмекеры назвали фаворита второго матча «Локомотив» — «Салават Юлаев»

хоккеисты
10 апреля в Ярославле «Салават Юлаев» сыграет второй матч четвертьфинала Кубка Гагарина — 2026 против «Локомотива». Букмекеры отдают предпочтение хозяевам — уфимцы уже проигрывают в серии.
«Они чемпионы. Вы хотите, чтобы мы каждую игру побеждали?» Козлов — о седьмом поражении подряд от «Локомотива»

тренер Салавата Юлаева Виктор Козлов
Главный тренер уфимского клуба признал проблемы с реализацией и вступился за молодого форварда.
