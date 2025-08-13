КХЛ заблокировала расторжение контракта «Салавата» с Джошуа Ливо

Континентальная хоккейная лига не дала «Салавату Юлаеву» аннулировать контракт с Джошуа Ливо. Уфимцы пытались сэкономить, но теперь дело пахнет судом.

Континентальная хоккейная лига вмешалась в скандальную историю с увольнением Джошуа Ливо. Как передают «РИА Новости», аннулировать контракт канадского снайпера с «Салаватом Юлаевым» до выяснения всех обстоятельств не будут.

Уфимский клуб уже направил все необходимые документы для расторжения договора в информационное бюро КХЛ. Однако статус игрока пока остаётся неизменным. Лига решила взять паузу, чтобы разобраться в доводах и хоккеиста, и клуба.

Сам «Салават» официальных заявлений о расставании с форвардом так и не сделал. Зато это активно делает агент игрока Иван Ботев. Он уже успел сообщить, что рассматривает вариант с обращением в суд для защиты интересов своего клиента.

Напомним, руководство уфимского клуба решило разорвать отношения с лучшим бомбардиром в одностороннем порядке. Причиной назвали неявку игрока на предсезонные сборы в установленный срок. Сторона Ливо парирует: в клубе прекрасно знали о проблемах с оформлением визы и у них была устная договорённость.

Вся эта юридическая эквилибристика затеяна, судя по всему, ради денег. Уволив игрока за нарушение, клуб может избежать выплаты компенсации почти в 30 миллионов рублей. Агент же канадца утверждает, что будет требовать 50% от зарплаты.

В феврале «Салават» подписал с Ливо новый двухлетний контракт на 110 миллионов рублей в год, сделав его самым высокооплачиваемым игроком лиги. Но уже в мае из-за финансовых трудностей клуб резко сменил курс, сократив бюджет и расставшись почти со всеми легионерами.

Ливо, установивший в прошлом сезоне снайперский рекорд КХЛ с 49 шайбами, стал слишком дорогим активом для уфимцев. Сейчас, по словам его агента, на канадца претендуют уже пять клубов КХЛ, которые ждут развязки этого скандала.

В чем заключается юридическая тонкость спора?

Ключевой вопрос, который предстоит решить, — является ли отсутствие визы и паспорта «неуважительной причиной» для неявки на сборы, на которую ссылается клуб. Согласно правовому регламенту КХЛ, клуб имеет право аннулировать контракт, если хоккеист не приступил к работе в установленный срок по неуважительной причине.

Однако сторона игрока утверждает, что, согласно контракту, Ливо имел право прибыть в расположение клуба в любой день с 1 по 15 августа. Это делает решение руководства «Салавата Юлаева» о расторжении из-за неявки еще более спорным.

Какова официальная позиция КХЛ?

Континентальная хоккейная лига официально заявила, что получила от уфимского клуба документы для аннулирования контракта, но не спешит принимать решение. Лига взяла паузу для «дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста». В связи с этим контрактный статус Ливо в Центральном информационном бюро (ЦИБ) КХЛ пока не изменен.

Насколько серьезны финансовые проблемы «Салавата Юлаева»?

Финансовые трудности клуба носят системный характер. Сообщается, что «Салават Юлаев» многие годы жил не по средствам, из-за чего накопил большие долги. В текущем сезоне клуб планирует значительно сократить расходы, установив платежную ведомость на уровне минимального порога в лиге — около 475-500 млн рублей. Для сравнения, в прошлом сезоне ведомость составляла 723 млн рублей.

Часть бюджета теперь пойдет на погашение долгов прошлых лет. Из-за этого клуб был вынужден расстаться не только с Ливо, но и с другими игроками, например, с защитником Дмитрием Юдиным. Некоторые эксперты высказывают опасения, что если ситуация с финансированием не изменится, клуб в следующем сезоне может прекратить существование или перейти в ВХЛ.

Каковы дальнейшие шаги агента и игрока?

Агент хоккеиста Иван Ботев заявил, что они будут добиваться выплаты компенсации, предусмотренной регламентом КХЛ. Речь идет о 50% от зарплаты за текущий сезон и 25% за следующий, поскольку контракт был двухлетним и содержал пункт о запрете на обмен. Не исключен судебный процесс с уфимским клубом для защиты интересов игрока.

Какие варианты продолжения карьеры есть у Ливо?

По словам его агента, на нападающего уже претендуют около пяти клубов КХЛ. Кроме того, сам Ливо рассматривает и другие варианты для продолжения карьеры, в том числе возвращение в НХЛ или переезд в чемпионат Швейцарии. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.