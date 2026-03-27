КХЛ отстранила форварда «Салавата Юлаева» Кузнецова за жест в адрес арбитра

Нападающий уфимского клуба пропустит один матч плей-офф и заплатит штраф.
Евгений Кузнецов
©ХК "Салават Юлаев"

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ 27 марта дисквалифицировал форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова на одну игру. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Инцидент произошёл в первом матче серии первого раунда плей-офф между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» (0:1). Комитет квалифицировал действия нападающего как нарушение пункта 1.30 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ — использование оскорбительного жеста в отношении судьи. Помимо дисквалификации, Кузнецову назначен денежный штраф.

В регулярном чемпионате этого сезона Кузнецов провёл 19 матчей за «Салават Юлаев», набрав 18 очков по системе «гол плюс пас» — 6 голов и 12 результативных передач.

«Салават Юлаев» подписал контракт с Кузнецовым в январе 2026 года до конца сезона. Клуб забрал игрока из списка отказов, куда его направил магнитогорский «Металлург». По информации сайта КХЛ, дебютную встречу нападающий провёл против «Автомобилиста»: главный тренер Виктор Козлов поставил его в центр второго звена, и уже в той игре Кузнецов отметился результативной передачей.

Адаптация в Уфе прошла быстро. В матче против «Сибири» нападающий забил победный гол в овертайме; за первые 12 встреч в новой команде он набрал 14 очков.

По данным официального сайта КХЛ, перед первым матчем серии с «Автомобилистом» участие Кузнецова было под вопросом из-за травмы, однако нападающий всё же вышел на лёд во втором звене. В ходе встречи судьи рассматривали один из эпизодов с его участием на предмет большого штрафа, но расценили его как игровой момент.

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в январе 2026 года допускал продление контракта с нападающим на следующий сезон при условии успешных выступлений обеих сторон.

