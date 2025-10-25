«Каждое очко на вес золота»: Козлов оценил трудную победу над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов рассказал о том, как его команда одолела «Нефтехимик». Оказалось, всё дело в желании, контроле шайбы и особом подходе к молодым звёздам.

После тяжёлой победы над «Нефтехимиком» наставник уфимцев Виктор Козлов на пресс-конференции объяснил, как его команде удалось завершить выездную серию на мажорной ноте. По его словам, сейчас для клуба каждое очко буквально как глоток свежего воздуха.

Ключом к успеху тренер назвал запредельную самоотдачу, страсть и огромное желание хоккеистов. Ребята полностью выполнили тактическую установку. Команда знала об опасных контратаках нижнекамцев, поэтому старалась максимально контролировать шайбу и не давать сопернику шансов.

Высокий темп с первых секунд не был для юлаевцев чем-то особенным. Козлов отметил, что команда всегда стремится играть в таком стиле, а против «Нефтехимика» по-другому и нельзя. Цель была простой — перебежать и переработать оппонента на каждом участке льда.

Вопрос о «феномене» Александра Жаровского тренер встретил сдержанно. Он подчеркнул, что не собирается излишне хвалить молодых игроков, так как на форварда и так свалилось много внимания. По мнению Козлова, парню нужно дать спокойно сфокусироваться на работе в свой первый сезон в КХЛ, а не отправлять его в «медные трубы».

На другие кадровые вопросы наставник ответил лаконично. Появление Семёна Вязового в старте четвёртый раз подряд он прокомментировал фразой «пока играет Вязик». А перестановки в защите, где Кулик вышел в первой паре, объяснил тактическим решением, опробованным ещё в прошлом матче.