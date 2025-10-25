0
8 часов
Спорт

«Каждое очко на вес золота»: Козлов оценил трудную победу над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов рассказал о том, как его команда одолела «Нефтехимик». Оказалось, всё дело в желании, контроле шайбы и особом подходе к молодым звёздам.
Виктор Козлов
©ХК "Салават Юлаев"

После тяжёлой победы над «Нефтехимиком» наставник уфимцев Виктор Козлов на пресс-конференции объяснил, как его команде удалось завершить выездную серию на мажорной ноте. По его словам, сейчас для клуба каждое очко буквально как глоток свежего воздуха.

Ключом к успеху тренер назвал запредельную самоотдачу, страсть и огромное желание хоккеистов. Ребята полностью выполнили тактическую установку. Команда знала об опасных контратаках нижнекамцев, поэтому старалась максимально контролировать шайбу и не давать сопернику шансов.

Высокий темп с первых секунд не был для юлаевцев чем-то особенным. Козлов отметил, что команда всегда стремится играть в таком стиле, а против «Нефтехимика» по-другому и нельзя. Цель была простой — перебежать и переработать оппонента на каждом участке льда.

Вопрос о «феномене» Александра Жаровского тренер встретил сдержанно. Он подчеркнул, что не собирается излишне хвалить молодых игроков, так как на форварда и так свалилось много внимания. По мнению Козлова, парню нужно дать спокойно сфокусироваться на работе в свой первый сезон в КХЛ, а не отправлять его в «медные трубы».

На другие кадровые вопросы наставник ответил лаконично. Появление Семёна Вязового в старте четвёртый раз подряд он прокомментировал фразой «пока играет Вязик». А перестановки в защите, где Кулик вышел в первой паре, объяснил тактическим решением, опробованным ещё в прошлом матче.

Похожие записи
0
25.10.2025
Спорт

«Салават Юлаев»в гостях обыграли «Нефтехимик» 2:1 — до зоны плей-офф три очка

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над «Нефтехимиком» 2:1. Это третий триумф подряд, который сократил отставание до зоны плей-офф до трёх очков.
0
25.10.2025
Спорт

«Косякнул — но исправился»: нападающий «Салавата Юлаева» высказался о матче с «Нефтехимиком»

артур фаизов
Нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов рассказал о победе над «Нефтехимиком». Форвард успел и заработать удаление, и отдать голевой пас на победную шайбу.
0
25.10.2025
Спорт

«Этот сезон доиграю — и всё»: капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин уходит из КХЛ

хоккеист салавата юлаева григорий панин
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин объявил о завершении карьеры по завершении сезона. Спортсмен уступает дорогу молодым, подводя итог рекордной карьере в КХЛ.
0
25.10.2025
Спорт

Возвращение бомбардира: Шелдон Ремпал снова подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым»

шелдон ремпал
Канадский нападающий Шелдон Ремпал подпишет однолетний контракт с уфимским «Салаватом Юлаевом» на 70 миллионов рублей.
0
21.10.2025
Спорт

«Победы стоят дорого» — тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался об игре с «Трактором»

виктор козлов
«Салават Юлаев» наконец-то прорвал черную полосу, сотворил чудо в битве с «Трактором» (3:2) — но радость в Уфе омрачила новая волна травм, над командой буквально навис лазарет.
0
21.10.2025
Спорт

«Был мандраж»: молодой игрок «Салавата Юлаева» честно — о победе над «Трактором» и исполнении мечты

Артур Фаизов
«Просто кайф». Именно так, одним словом, описал свои эмоции молодой нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов. Его команда только что прервала унизительную серию из пяти поражений, вырвав победу у «Трактора» в напряжённом матче со счётом 3:2.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.