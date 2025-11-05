0
5 часов
Спорт

Казахстанский «Барыс» уступил «Салавату Юлаеву» на домашнем льду

«Салават Юлаев» вырвал победу у астанинского «Барыса» в напряжённом гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Всё решила ошибка вратаря и шайбы канадца Броссо и Жаровского.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

По итогам гостевой встречи «Салават Юлаев» одолел астанинский «Барыс» со счётом 2:1. Уфимская команда забрала важные очки из Казахстана, упрочив своё положение в турнирной таблице.

Счёт в матче открыли гости под занавес первого периода. Канадский легионер уфимцев Девин Броссо удачно сыграл на добивании. Этому поспособствовала ошибка голкипера «Барыса» Андрея Шутова, который не сумел надёжно зафиксировать шайбу.

Во втором отрезке игры преимущество «Салавата» удвоил Жаровский, забросив вторую шайбу. Хозяева льда смогли ответить лишь одним голом в заключительном, третьем периоде. Весь остаток матча астанинский клуб пытался спасти игру, но оборона уфимцев выстояла.

Для «Салавата Юлаева» эта победа стала продолжением успешной серии. В предыдущем матче команда из Уфы не оставила камня на камне от «Адмирала», разгромив его со счётом 5:0.

Исторически «Салават» чаще праздновал успех в поединках с «Барысом». До этой игры команды встречались 60 раз, из которых уфимцы выходили победителями в 34 случаях, а казахстанский клуб — в 26. Общая разница заброшенных и пропущенных шайб также была в пользу «юлаевцев» — 192 против 157.

Прошлая встреча команд в марте 2025 года тоже закончилась для «Барыса» неудачно. Тогда «Салават Юлаев» одержал более уверенную победу на выезде со счётом 4:1. В том матче отличились Хмелевский, Ремпал, Ливо и Уилсон.

Похожие записи
0
05.11.2025
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» Егор Сучков рассказал о провокациях «Барыса» и битве за четыре очка

Егор Сучков
Форвард «Салавата Юлаева» Егор Сучков — о нервной победе над «Барысом», важности матча за 4 очка и гонке за заветную восьмую строчку в таблице.
0
05.11.2025
Спорт

Сергей Варлов: «Салават Юлаев» добавил «валидольчика» в матче с «Барысом»

Сергей Варлов
«Салават Юлаев» вырвал победу у «Барыса» со счётом 2:1 в напряжённой выездной игре. Защитник уфимцев Сергей Варлов признал, что команда устроила нервную концовку, но тренерский план сработал.
0
05.11.2025
Спорт

Главный тренер «Салавата Юлаева» подвёл итоги матча с «Барысом» и оценил Вязового

Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» оценил напряжённую победу над «Барысом». Он рассказал о важности игры, новом первом вратаре и судьбе легионера Ремпала.
0
05.11.2025
Спорт

«Салават Юлаев» избавляется от скандального новичка Федотова

илья федотов
Нападающий Илья Федотов выставлен на драфт отказов уфимским клубом. Хоккеист покидает «Салават Юлаев» после 14 матчей, за которые он отметился лишь двумя передачами.
0
05.11.2025
Спорт

«Зелёный навсегда»: Самонов из Уфы трогательно попрощался с фанатами

вратарь Александр Самонов
Голкипер Александр Самонов сменил "Салават Юлаев" на ЦСКА и обратился к уфимским фанатам. Говорит, что «зелёный навсегда», благодарит за всё и называет болельщиков сумасшедше классными.
0
04.11.2025
Спорт

Шелдон Ремпал вернулся в Уфу: фанаты «Салавата» встретили звезду в аэропорту

Шелдон Ремпал
Канадский форвард Шелдон Ремпал снова в «Салавате Юлаеве». Десятки фанатов встретили его ночью в аэропорту Уфы, а сам хоккеист уже готов тащить команду к новым победам.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.