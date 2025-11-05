Казахстанский «Барыс» уступил «Салавату Юлаеву» на домашнем льду

«Салават Юлаев» вырвал победу у астанинского «Барыса» в напряжённом гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Всё решила ошибка вратаря и шайбы канадца Броссо и Жаровского.

По итогам гостевой встречи «Салават Юлаев» одолел астанинский «Барыс» со счётом 2:1. Уфимская команда забрала важные очки из Казахстана, упрочив своё положение в турнирной таблице.

Счёт в матче открыли гости под занавес первого периода. Канадский легионер уфимцев Девин Броссо удачно сыграл на добивании. Этому поспособствовала ошибка голкипера «Барыса» Андрея Шутова, который не сумел надёжно зафиксировать шайбу.

Во втором отрезке игры преимущество «Салавата» удвоил Жаровский, забросив вторую шайбу. Хозяева льда смогли ответить лишь одним голом в заключительном, третьем периоде. Весь остаток матча астанинский клуб пытался спасти игру, но оборона уфимцев выстояла.

Для «Салавата Юлаева» эта победа стала продолжением успешной серии. В предыдущем матче команда из Уфы не оставила камня на камне от «Адмирала», разгромив его со счётом 5:0.

Исторически «Салават» чаще праздновал успех в поединках с «Барысом». До этой игры команды встречались 60 раз, из которых уфимцы выходили победителями в 34 случаях, а казахстанский клуб — в 26. Общая разница заброшенных и пропущенных шайб также была в пользу «юлаевцев» — 192 против 157.

Прошлая встреча команд в марте 2025 года тоже закончилась для «Барыса» неудачно. Тогда «Салават Юлаев» одержал более уверенную победу на выезде со счётом 4:1. В том матче отличились Хмелевский, Ремпал, Ливо и Уилсон.