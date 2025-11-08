0
6 часов
Спорт

Капитан «Салавата Юлаева» объяснил поражение от «Нефтехимика» плохим льдом

Григорий Панин оценил игру «Салавата Юлаева» против «Нефтехимика» и отметил изменения после первого периода.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» уступил нижнекамскому «Нефтехимику» в матче КХЛ 7 ноября со счетом 0:1. Единственную шайбу пропустили гости, забить ответную не удалось. Капитан команды Григорий Панин прокомментировал игру и вновь указал на проблемы с качеством льда.

Содержание
  1. Как развивалась игра
  2. Капитан раскритиковал качество льда
  3. Справка о капитане

Как развивалась игра

В первом периоде уфимцы проигрывали и большую часть времени провели в обороне.

«Проигрывали единоборства, очень много играли в своей зоне, поэтому ничего не получалось», — объяснил Панин.

После перерыва «Салават Юлаев» перестроился: команда стала увереннее действовать в атаке, создавала моменты у ворот соперника и чаще играла на чужой половине площадки. Однако вратарь «Нефтехимика» все атаки отразил.

Капитан раскритиковал качество льда

Григорий Панин вновь обратил внимание на состояние ледового покрытия домашней арены:

«Я уже как-то говорил, но повторюсь, что качество оставляет желать лучшего».

Проблемы с качеством льда регулярно поднимаются игроками и влияют на скорость и техничность игры.

Справка о капитане

Григорий Панин — 39‑летний защитник, рекордсмен «Салавата Юлаева» по возрасту и один из самых опытных хоккеистов Башкортостана. Выступает за уфимский клуб с 2017 года. За карьеру в КХЛ провёл более 920 матчей, дважды завоёвывал бронзовые медали лиги. Планирует завершить профессиональную карьеру по окончании сезона 2025/26.

Похожие записи
0
08.11.2025
Спорт

Тренер «Нефтехимика» оценил «нелюбимую» победу со счетом 1:0 в игре с «Салаватом Юлаевым»

Игорь Гришин
"Нефтехимик" с минимальным счётом одолел "Салават Юлаев" в энергозатратном матче. Тренер Игорь Гришин похвалил команду за оборону, но отметил, что предпочитает более зрелищный и результативный хоккей.
0
08.11.2025
Спорт

«Ребят упрекнуть не в чем﻿»: тренер «Салавата Юлаева» — о причинах поражения в игре с «Нефтехимиком»

Виктор Козлов
Виктор Козлов оценил поражение «Салавата Юлаева» от «Нефтехимика» и отметил старания игроков, отсутствие проблем с физикой и сложность для молодых хоккеистов.
0
07.11.2025
Спорт

«Салават Юлаев» проиграл «Нефтехимику» и ухудшил позицию в турнирной таблице

хоккеисты
«Салават Юлаев» в гостях уступил «Нефтехимику» со счётом 0:1. Эта неудача стоила уфимской команде места в кубковой восьмёрке Восточной конференции КХЛ.
0
05.11.2025
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» Егор Сучков рассказал о провокациях «Барыса» и битве за четыре очка

Егор Сучков
Форвард «Салавата Юлаева» Егор Сучков — о нервной победе над «Барысом», важности матча за 4 очка и гонке за заветную восьмую строчку в таблице.
0
05.11.2025
Спорт

Сергей Варлов: «Салават Юлаев» добавил «валидольчика» в матче с «Барысом»

Сергей Варлов
«Салават Юлаев» вырвал победу у «Барыса» со счётом 2:1 в напряжённой выездной игре. Защитник уфимцев Сергей Варлов признал, что команда устроила нервную концовку, но тренерский план сработал.
0
05.11.2025
Спорт

Главный тренер «Салавата Юлаева» подвёл итоги матча с «Барысом» и оценил Вязового

Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» оценил напряжённую победу над «Барысом». Он рассказал о важности игры, новом первом вратаре и судьбе легионера Ремпала.
0
05.11.2025
Спорт

Казахстанский «Барыс» уступил «Салавату Юлаеву» на домашнем льду

хоккеисты
«Салават Юлаев» вырвал победу у астанинского «Барыса» в напряжённом гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Всё решила ошибка вратаря и шайбы канадца Броссо и Жаровского.
0
05.11.2025
Спорт

«Салават Юлаев» избавляется от скандального новичка Федотова

илья федотов
Нападающий Илья Федотов выставлен на драфт отказов уфимским клубом. Хоккеист покидает «Салават Юлаев» после 14 матчей, за которые он отметился лишь двумя передачами.
