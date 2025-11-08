Капитан «Салавата Юлаева» объяснил поражение от «Нефтехимика» плохим льдом

Григорий Панин оценил игру «Салавата Юлаева» против «Нефтехимика» и отметил изменения после первого периода.

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» уступил нижнекамскому «Нефтехимику» в матче КХЛ 7 ноября со счетом 0:1. Единственную шайбу пропустили гости, забить ответную не удалось. Капитан команды Григорий Панин прокомментировал игру и вновь указал на проблемы с качеством льда.

Как развивалась игра

В первом периоде уфимцы проигрывали и большую часть времени провели в обороне.

«Проигрывали единоборства, очень много играли в своей зоне, поэтому ничего не получалось», — объяснил Панин.

После перерыва «Салават Юлаев» перестроился: команда стала увереннее действовать в атаке, создавала моменты у ворот соперника и чаще играла на чужой половине площадки. Однако вратарь «Нефтехимика» все атаки отразил.

Капитан раскритиковал качество льда

Григорий Панин вновь обратил внимание на состояние ледового покрытия домашней арены:

«Я уже как-то говорил, но повторюсь, что качество оставляет желать лучшего».

Проблемы с качеством льда регулярно поднимаются игроками и влияют на скорость и техничность игры.

Справка о капитане

Григорий Панин — 39‑летний защитник, рекордсмен «Салавата Юлаева» по возрасту и один из самых опытных хоккеистов Башкортостана. Выступает за уфимский клуб с 2017 года. За карьеру в КХЛ провёл более 920 матчей, дважды завоёвывал бронзовые медали лиги. Планирует завершить профессиональную карьеру по окончании сезона 2025/26.