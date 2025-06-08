Канадец Тодд покидает уфимский «Салават Юлаев» после дебютного сезона

Уфимский хоккейный клуб расстался с канадским нападающим, который провел свой первый сезон в российской лиге. Руководство «Салавата Юлаева» официально подтвердило расторжение контракта с 29-летним форвардом.

Североамериканский игрок присоединился к башкирской дружине летом прошлого года и сразу стал одним из ключевых бомбардиров команды. За регулярный чемпионат хоккеист провел 68 встреч, отметившись 14 голами и 38 передачами.

В плей-офф канадец также внес свой вклад в копилку команды, набрав пять очков в четырех поединках на выбывание. Его результативность помогла уфимцам пробиться в постсезонные баталии.

До прихода в КХЛ нападающий выступал в Американской хоккейной лиге, где за карьеру провел 215 матчей. В АХЛ на счету игрока 54 заброшенной шайбы и 82 голевые передачи при показателе полезности плюс 15.

Почему «Салават Юлаев» решил расстаться с Нэйтаном Тоддом

Руководство «Салавата» столкнулось с классической дилеммой: платить большие деньги результативному легионеру или экономить на других направлениях. Канадец требовал серьёзного повышения после удачного дебюта, но клуб выбрал путь финансовой оптимизации. В приоритете оказалось продление контракта с другим лидером — Шелдоном Ремпалом.

Травма как последняя капля

Повреждение, полученное Тоддом в серии против «Сибири», стало дополнительным аргументом против дорогостоящего продления. Форвард пропустил часть плей-офф из-за проблем со здоровьем, что охладило энтузиазм менеджмента относительно инвестиций в его будущее.

Как уход Тодда повлияет на состав «Салавата Юлаева»

Потеря одного из топ-4 бомбардиров команды бьёт по наступательной мощи «Салавата». Тодд регулярно появлялся во втором звене и был надёжным поставщиком очков. Теперь тренерскому штабу придётся перекраивать тактические схемы и искать новые варианты в топ-6 нападения.

Какие перспективы открываются для Тодда после ухода из «Салавата Юлаева»

Свободное плавание открывает Тодду двери в другие клубы лиги. Новосибирская «Сибирь» готова предложить более щедрые условия, используя освободившиеся после кадровых перестановок ресурсы. «Авангард» и «Ак Барс» также присматриваются к результативному форварду — такая статистика в КХЛ ценится как золото на вес.