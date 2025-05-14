Канадец из «Салавата Юлаева» может стать лучшим в КХЛ

Забросить 49 шайб за сезон? Легко, если ты — Джошуа Ливо. Канадский снайпер из уфимского «Салавата Юлаева» попал в шорт-лист на приз «Золотая клюшка» — награду самому ценному игроку регулярки КХЛ.

Компанию Ливо в борьбе за трофей составят Артём Галимов из «Ак Барса» и Максим Шабанов из «Трактора». Но у канадца преимущества посерьёзнее.

За 62 матча регулярки парень с кленовым листом на паспорте побил легендарный снайперский рекорд Сергея Мозякина, забросив 49 голов. Всего на счету канадца 80 очков.

А вот в плей-офф Джошуа уже не так блистал — всего две шайбы и 13 передач в Кубке Гагарина. Тренер Виктор Козлов на пресс-конференции признался, что канадец играл с травмами — сотрясение мозга, повреждения глаза и колена.

Видимо, вся энергия ушла на регулярку. Но если «Золотую клюшку» дадут Ливо — он заслужил её своими 49 шайбами. Такое даже Мозякин не делал.