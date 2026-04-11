«Как пройти оборону «Локомотива»? Думаем»: Козлов — о втором поражении «Салавата» в серии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал второй проигрыш своей команды в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2026. Уфимцы по-прежнему не могут открыть счёт в противостоянии с ярославским клубом.

10 апреля в Ярославле «Локомотив» во второй раз обыграл «Салават Юлаев» в рамках 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026, победив со счётом 2:0. Счёт в серии стал 2–0 в пользу действующего чемпиона. По итогам матча главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов ответил на вопросы журналистов.

По словам наставника, начало игры команда провела приемлемо, однако в завершении второго периода допустила ошибку, которой воспользовался соперник. В третьем периоде у «Салавата» было численное преимущество, но реализовать его не удалось.

На вопрос о том, как преодолеть оборонительные построения «Локомотива», Козлов ответил лаконично:

«Такой вопрос на уме не у одного тренера, который играет против них. Думаем».

Отдельно тренер остановился на ситуации с форвардом Александром Жаровским, который перестал выходить на лёд после четырёх смен.

«Для Саши тяжеловато было играть против «Локомотива», поэтому выпустил Хохлачёва», — пояснил Козлов.

На вопрос о возможном появлении в следующем матче Вязового, Зоркина и Алалыкина тренер ответил: «Возможно».

Говоря об игре в атаке, Козлов заметил, что уфимцев не подпускали к «пятаку», однако возможности в контратаках всё же были.

«Забили бы один гол, кто знает, как всё повернулось бы», — сказал он.

Отставание по броскам и контролю шайбы тренер объяснил кадровыми трудностями:

«Вы видели, в каком составе мы играли? Какие вопросы? Будем стараться, чтобы это был не максимум».

Козлов также высоко оценил игру вратаря Ильи Коновалова:

«Я считаю, что он провёл хороший матч. Он играл дома, давно не было практики, но он солидно провёл матч».

Следующий матч серии состоится в Уфе 12 апреля.

Поражение «Салавата Юлаева» 8 апреля в первом матче серии стало для уфимцев седьмым подряд от «Локомотива». В сезоне-2024/2025 эти же клубы встречались в полуфинале Кубка Гагарина. Ярославцы тогда прошли дальше со счётом 4–1 в серии.

Оба матча серии в Ярославле «Локомотив» завершил с сухим счётом. В первой игре гол забил Максим Шалунов на 18-й минуте второго периода. Во втором отличились Байрон Фрейз и Александр Радулов. Вратарь ярославцев Даниил Исаев не пропустил ни одной шайбы в двух встречах.

По данным championat.com, основной голкипер «Салавата Юлаева» Вязовой не вошёл в состав на второй матч серии с «Локомотивом». Место в воротах занял Илья Коновалов, игравший на домашней арене впервые за длительный период.

По данным khl.ru, ещё накануне серии Козлов характеризовал соперника как сбалансированную команду, строившуюся не один год, и отмечал, что при нынешнем тренере Бобе Хартли «Локомотив» действует в более агрессивном прессинге, чем прежде. «Салават Юлаев» вышел во второй раунд, одолев в первом «Автомобилист» в шести матчах. Последняя победная встреча состоялась 2 апреля 2026 года.