Главная » Спорт
28

«Как Андрей!»: Василевский сравнил звёздного вратаря «Салавата Юлаева» с легендой НХЛ

©ХК "Салават Юлаев"

Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Семен Вязовой стал одним из главных открытий текущего сезона КХЛ. Его прогресс не остался без внимания партнеров по команде — защитник Алексей Василевский провёл параллель между своим братом Андреем, звездным вратарем «Тампы», и молодым стражем ворот уфимцев.

Вязовой в этом сезоне демонстрирует феноменальную игру, став настоящим оплотом обороны для башкирской команды. Особенно ярко его талант раскрылся в противостояниях со «Спартаком» и «Локомотивом», где он буквально «закрыл» ворота.

«Когда смотришь на Семёна, невольно вспоминается сезон 2013/14, когда мой брат Андрей блистал в полуфинальной серии с «Металлургом». Есть определенные сходства в стиле игры и характере», — поделился Алексей Василевский, подчеркнув, что такие параллели — не просто лестные слова.

Сравнение с трехкратным обладателем «Везина Трофи» и двукратным победителем Кубка Стэнли Андреем Василевским говорит о колоссальном потенциале Вязового. Однако, как отметил защитник «Салавата», важно не создавать чрезмерного давления на молодого голкипера.

«Думаю, он и сам всё понимает», — добавил Василевский, намекая на зрелость и самоосознанность Семена.

Прогресс Вязового уже сейчас заставляет задуматься о его будущем. Если развитие продолжится такими темпами, то в следующем сезоне он вполне может составить серьезную конкуренцию Александру Самонову, бэкапом которого считался на протяжении регулярного чемпионата. А учитывая поддержку таких опытных игроков, как Алексей Василевский, молодой талант получает дополнительный стимул для роста.

ХК Салават Юлаев хоккей
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.