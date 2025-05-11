«Как Андрей!»: Василевский сравнил звёздного вратаря «Салавата Юлаева» с легендой НХЛ

Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Семен Вязовой стал одним из главных открытий текущего сезона КХЛ. Его прогресс не остался без внимания партнеров по команде — защитник Алексей Василевский провёл параллель между своим братом Андреем, звездным вратарем «Тампы», и молодым стражем ворот уфимцев.

Вязовой в этом сезоне демонстрирует феноменальную игру, став настоящим оплотом обороны для башкирской команды. Особенно ярко его талант раскрылся в противостояниях со «Спартаком» и «Локомотивом», где он буквально «закрыл» ворота.

«Когда смотришь на Семёна, невольно вспоминается сезон 2013/14, когда мой брат Андрей блистал в полуфинальной серии с «Металлургом». Есть определенные сходства в стиле игры и характере», — поделился Алексей Василевский, подчеркнув, что такие параллели — не просто лестные слова.

Сравнение с трехкратным обладателем «Везина Трофи» и двукратным победителем Кубка Стэнли Андреем Василевским говорит о колоссальном потенциале Вязового. Однако, как отметил защитник «Салавата», важно не создавать чрезмерного давления на молодого голкипера.

«Думаю, он и сам всё понимает», — добавил Василевский, намекая на зрелость и самоосознанность Семена.

Прогресс Вязового уже сейчас заставляет задуматься о его будущем. Если развитие продолжится такими темпами, то в следующем сезоне он вполне может составить серьезную конкуренцию Александру Самонову, бэкапом которого считался на протяжении регулярного чемпионата. А учитывая поддержку таких опытных игроков, как Алексей Василевский, молодой талант получает дополнительный стимул для роста.