Исторический триумф: «Салават Юлаев» — первый чемпион КХЛ 3х3

Уфимский «Салават Юлаев» вошёл в историю, став первым в истории чемпионом нового турнира КХЛ 3×3. В драматичном финале в серии буллитов был повержен принципиальный соперник — «Ак Барс» ©hcsalavat.ru
Уфимский «Салават Юлаев» вписал своё имя в историю, став первым обладателем кубка нового чемпионата КХЛ в формате 3х3.
Соперником уфимцев в Москве стал казанский «Ак Барс». Счёт в матче оказался на удивление скромным — основное время закончилось ничьей 1:1.
Судьба золотых медалей решалась в серии буллитов, где нервы крепче оказались у игроков «Салавата». Победную шайбу, которая принесла Уфе исторический титул, забросил Илья Крикунов.
Сам турнир стал смелым экспериментом от КХЛ. Игры проходили на уменьшенной площадке, а вместо удалений назначались буллиты с преследованием. Помимо финалистов, за победу в Суперфинале боролись ещё четыре клуба, а бронзовые медали достались челябинскому «Трактору».
Уфимцы забрали не только командный трофей. Представители «Салавата Юлаева» собрали и россыпь индивидуальных наград: Юрий Сироткин был признан самым ценным игроком Суперфинала, а лучшим тренером турнира назвали Руслана Сулейманова.
Этот турнир — не просто летнее развлечение. Как отмечает «Коммерсантъ», новый формат хоккея 3х3 активно продвигается на международном уровне и имеет амбиции войти в программу Олимпийских игр. Так что уфимцы могут оказаться пионерами будущего олимпийского вида спорта.
- Что это вообще за турнир — КХЛ 3х3? Его придумали только что?
Это не разовое событие, а полноценный новый чемпионат, который КХЛ запустила в сезоне 2024/2025. Лига стала первой в мире, кто организовал такой турнир на базе профессиональных клубов. В дебютном сезоне, который длился с декабря по июль, приняли участие восемь команд, включая «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Трактор» и «Металлург».
- Чем хоккей 3х3 отличается от обычного? Правила совсем другие?
Да, отличий много, и все они нацелены на максимальную зрелищность:
- Площадка: играют на уменьшенном поле размером примерно 34 на 18 метров.
- Время: три периода по семь минут «чистого» времени.
- Правила: нет пробросов, офсайдов и силовых приёмов.
- Наказания: вместо удалений за нарушение правил назначается штрафной бросок с преследованием — это когда игрок убегает один на один с вратарём, а соперник пытается его догнать.
- Динамика: минимум пауз и вбрасываний, что делает игру невероятно быстрой и результативной.
- Этот формат — серьёзно? Или это просто летнее развлечение для хоккеистов?
Более чем серьёзно. Международная федерация хоккея (ИИХФ) активно продвигает формат 3х3 для включения в программу зимних Олимпийских игр 2030 года. Этот вид уже дважды был представлен на Юношеских Олимпиадах. Руководство КХЛ прямо заявляло, что одна из целей нового чемпионата — подготовка российских игроков к возможному олимпийскому будущему этой дисциплины.
- Кто играл за «Салават Юлаев»? Звёзды основного состава?
Нет, составы команд для турнира 3х3 формируются отдельно. Это, как правило, сплав опыта и молодости: ветераны, перспективные игроки из системы клуба и хоккеисты из других лиг. Например, капитаном уфимской команды был известный в прошлом защитник Никита Щитов, а решающий буллит в финале забил опытный Илья Крикунов. Лучшим бомбардиром команды стал Ильдус Сулейманов.
- «Салават» был фаворитом?
Совсем нет, и это делает победу ещё слаще. По итогам длинного регулярного чемпионата, который включал 72 матча, «Салават Юлаев» занял лишь шестое место из восьми. Безоговорочным лидером сезона был казанский «Ак Барс», который уверенно занял первую строчку. Уфимцы проявили характер именно в решающий момент — в Суперфинале.
- Почему победа в финале над «Ак Барсом» — это так принципиально?
Это классика, известная как «Зелёное дерби» — одно из самых принципиальных противостояний в российском хоккее. Выиграть у Казани в финале — это всегда особенное событие для Уфы. Кроме того, эта победа историческая. Есть красивая параллель: «Ак Барс» был первым в истории обладателем Кубка Гагарина в 2009 году. Теперь «Салават Юлаев» навсегда вписал своё имя в историю как первый в истории чемпион нового турнира КХЛ 3х3, забрав дебютный трофей у своего главного соперника.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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