Исторический триумф: «Салават Юлаев» — первый чемпион КХЛ 3х3

Уфимский «Салават Юлаев» вошёл в историю, став первым в истории чемпионом нового турнира КХЛ 3×3. В драматичном финале в серии буллитов был повержен принципиальный соперник — «Ак Барс»

Уфимский «Салават Юлаев» вписал своё имя в историю, став первым обладателем кубка нового чемпионата КХЛ в формате 3х3.

Соперником уфимцев в Москве стал казанский «Ак Барс». Счёт в матче оказался на удивление скромным — основное время закончилось ничьей 1:1.

Судьба золотых медалей решалась в серии буллитов, где нервы крепче оказались у игроков «Салавата». Победную шайбу, которая принесла Уфе исторический титул, забросил Илья Крикунов.

Сам турнир стал смелым экспериментом от КХЛ. Игры проходили на уменьшенной площадке, а вместо удалений назначались буллиты с преследованием. Помимо финалистов, за победу в Суперфинале боролись ещё четыре клуба, а бронзовые медали достались челябинскому «Трактору».

Уфимцы забрали не только командный трофей. Представители «Салавата Юлаева» собрали и россыпь индивидуальных наград: Юрий Сироткин был признан самым ценным игроком Суперфинала, а лучшим тренером турнира назвали Руслана Сулейманова.

Этот турнир — не просто летнее развлечение. Как отмечает «Коммерсантъ», новый формат хоккея 3х3 активно продвигается на международном уровне и имеет амбиции войти в программу Олимпийских игр. Так что уфимцы могут оказаться пионерами будущего олимпийского вида спорта.