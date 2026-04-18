Илья Ковальчук возглавит «Шанхай Дрэгонс» в роли президента клуба

17 апреля портал «Чемпионат» сообщил о предстоящих кадровых изменениях в хоккейном клубе КХЛ «Шанхайские Драконы»: пост президента займёт олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук.
Илья Ковальчук переходит в менеджмент. По данным «Чемпионата», экс-нападающий возглавит «Шанхайских Драконов» в качестве президента клуба. Параллельно в руководство войдёт другой бывший игрок — Евгений Артюхин займёт должность генерального менеджера. Нынешний генменеджер Игорь Варицкий покинет свой пост.

Ковальчук — двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина. Последний раз он выходил на лёд в сезоне-2023/24 в составе «Спартака», а в 2025 году официально завершил карьеру. Артюхин не играет с 2022 года.

Евгений Артюхин завершил профессиональную карьеру после сезона 2021/2022. В 2024 году он объяснил это травмами, которые не позволили ему продолжить выступления.

7 августа 2025 года клуб «Куньлунь Ред Стар» был переименован в «Шанхай Дрэгонс» и стал представлять Шанхай, проводя домашние матчи в Санкт-Петербурге. Летом того же года клуб возглавил Жерар Галлан, однако 13 января 2026 года тренер покинул пост по состоянию здоровья. Временно исполнять обязанности главного тренера стал Майк Келли, а 18 января 2026 года клуб официально назначил на эту должность канадского специалиста Митча Лава.

К слову, в текущем сезоне «Шанхай» не сумел пробиться в плей-офф КХЛ, заняв девятое место в Западной конференции. По информации Sport.ru, от восьмой строчки, открывающей путь в постсезон, клуб отделяло 25 очков.

Жаровский — о победе над «Шанхаем»: первая шайба придала уверенности

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (5:3) и объяснил спад команды в третьем периоде.
Козлов после победы над «Шанхайскими Драконами»: «Ребята бились до конца»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил домашнюю победу над «Шанхайскими Драконами» 5:3 и рассказал о состоянии Евгения Кузнецова.
«Салават Юлаев» прервал серию поражений разгромом «Шанхайских Драконов» в Уфе — 5:3

«Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над «Шанхайскими Драконами» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ 15 марта, прервав серию из трёх поражений подряд.
«Салават Юлаев» хочет подписать лучшего бомбардира СКА Хайруллина

«Салават Юлаев» проявил интерес к нападающему Марату Хайруллину, чей контракт со СКА завершается 31 мая 2026 года. В нынешнем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром петербургского клуба.
Зюзин жёстко ответил гендиректору «Салавата Юлаева» на слова о нечестной игре: «Такое говорит человек, далёкий от хоккея»

Известный хоккейный функционер и бывший защитник Андрей Зюзин прокомментировал заявление гендиректора «Салавата Юлаева» Рината Баширова о нечестной победе «Локомотива» в серии плей-офф.
В Уфе пресекли незаконный игорный бизнес на улице Тухвата Янаби

В Уфе 17 апреля совместными усилиями полиции, Следственного комитета и Росгвардии были задержаны двое подозреваемых в незаконном ведении игорного бизнеса. Об этом сообщили в МВД Башкирии.
В Уфе эвакуатор сбил 10-летнего мальчика в Инорсе

Десятилетний мальчик попал под колёса эвакуатора вечером 17 апреля в Уфе — прямо на бульваре Баландина в Инорсе. Ребёнок жив, но с травмами оказался в больнице.
