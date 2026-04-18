Илья Ковальчук возглавит «Шанхай Дрэгонс» в роли президента клуба

17 апреля портал «Чемпионат» сообщил о предстоящих кадровых изменениях в хоккейном клубе КХЛ «Шанхайские Драконы»: пост президента займёт олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук.

Илья Ковальчук переходит в менеджмент. По данным «Чемпионата», экс-нападающий возглавит «Шанхайских Драконов» в качестве президента клуба. Параллельно в руководство войдёт другой бывший игрок — Евгений Артюхин займёт должность генерального менеджера. Нынешний генменеджер Игорь Варицкий покинет свой пост.

Ковальчук — двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина. Последний раз он выходил на лёд в сезоне-2023/24 в составе «Спартака», а в 2025 году официально завершил карьеру. Артюхин не играет с 2022 года.

Евгений Артюхин завершил профессиональную карьеру после сезона 2021/2022. В 2024 году он объяснил это травмами, которые не позволили ему продолжить выступления.

7 августа 2025 года клуб «Куньлунь Ред Стар» был переименован в «Шанхай Дрэгонс» и стал представлять Шанхай, проводя домашние матчи в Санкт-Петербурге. Летом того же года клуб возглавил Жерар Галлан, однако 13 января 2026 года тренер покинул пост по состоянию здоровья. Временно исполнять обязанности главного тренера стал Майк Келли, а 18 января 2026 года клуб официально назначил на эту должность канадского специалиста Митча Лава.

К слову, в текущем сезоне «Шанхай» не сумел пробиться в плей-офф КХЛ, заняв девятое место в Западной конференции. По информации Sport.ru, от восьмой строчки, открывающей путь в постсезон, клуб отделяло 25 очков.