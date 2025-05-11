«Играл почти слепой»: лидер «Салавата Юлаева» выходил на лед с сотрясением и травмой глаза

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо провел плей-офф КХЛ, превозмогая сразу несколько серьезных травм. Как сообщил агент хоккеиста Иван Ботев, канадский форвард боролся не только с сотрясением мозга, но и с воспалением глаза, из-за которого практически не видел.

Ливо, набравший в 14 матчах Кубка Гагарина 15 очков (2+13), пропустил три игры полуфинальной серии против «Локомотива», которую уфимцы проиграли со счетом 1-4. Ограниченное зрение мешало канадцу полноценно действовать на площадке, но даже в таком состоянии он пытался помочь команде.

Проблемы со здоровьем лидера «Салавата» усугубились в четвертом матче против ярославцев — к уже имеющимся травмам добавилось еще и повреждение колена. Это окончательно выбило хоккеиста из строя.

Несмотря на показатель полезности «+2» в плей-офф, Ливо не смог реализовать весь свой потенциал из-за череды травм. Канадец буквально жертвовал здоровьем ради команды — выходил на лед с сотрясением, когда многие игроки даже не рискнули бы тренироваться.

Примечательно, что хоккеист пытался скрывать свои проблемы от болельщиков, продолжая выступать на максимуме возможностей. Только сейчас, когда сезон для уфимцев завершен, представитель игрока решил раскрыть истинную картину состояния ведущего форварда «Салавата Юлаева».