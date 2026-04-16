Игорь Кравчук: травмы лишили «Салават Юлаев» последних шансов в серии с Ярославлем

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал итоги четвертьфинальной серии КХЛ между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым».
Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина в тренерском штабе Игорь Кравчук высказался об итогах четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ между ярославским «Локомотивом» и уфимским «Салаватом Юлаевым», завершившейся 14 апреля со счётом 4-0 в пользу действующего чемпиона. Свою позицию специалист изложил в интервью изданию Russia-Hockey.

По словам Кравчука, преимущество «Локомотива» было очевидно с первых матчей — как по кубковому опыту, так и по глубине состава. «Салават» вошёл в сезон с серьёзными организационными трудностями.

«С самого начала было понятно, что действующий обладатель Кубка Гагарина — явный фаворит серии. Речь и о кубковом опыте, и о качестве состава, его глубине. Вообще, «Салават» начинал этот сезон как экстремальный», — процитировал эксперта портал.

Тем не менее уфимцы, по оценке Кравчука, достойно провели кампанию, пройдя в первом раунде «Автомобилист». Однако Ярославль — принципиально иной соперник.

«Если у «Автомобилиста» возникали разрывы в линиях и в настрое, то Ярославль — это машина. Команда играет быстро, плотно, всеми четырьмя звеньями, не оставляя сопернику свободных зон», — отметил специалист.

Отдельно Кравчук выделил физическую составляющую: по его словам, в современном хоккее 80 процентов игры разворачивается у бортов, а «Локомотив» выигрывает эти эпизоды за счёт габаритов. Когда у Уфы пошли травмы, надежды на сопротивление исчезли окончательно.

«Тем не менее «Салават» заносит этот хоккейный год себе в актив», — подытожил Кравчук.

Напомним, 14 апреля в Уфе завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина: «Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» со счётом 0:4. Ярославский клуб вышел в полуфинал, где встретится с победителем пары «Авангард» — ЦСКА.

В третьем матче серии, 12 апреля, нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов получил травму после силового приёма форварда «Локомотива» Александра Полунина и покинул лёд на носилках. Хоккеист госпитализирован не был, однако его участие в оставшихся матчах серии оказалось под вопросом.

«Салават Юлаев» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ — 2026, обыграв в серии 1/8 финала «Автомобилист» со счётом 4-2. Решающий шестой матч состоялся 2 апреля 2026 года в Уфе и завершился победой хозяев в двух овертаймах — 4:3.

Похожие записи
Защитник «Салавата Юлаева» Василевский: «Никто не верил, что мы попадём в плей-офф»

Алексей Василевский
Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский в интервью «Чемпионату» рассказал, как уфимцам удалось преодолеть провальный старт сезона и пройти первый раунд плей-офф.
Министр спорта Башкирии: объём финансирования «Салавата Юлаева» признан оптимальным

хоккеисты
Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов заявил, что нынешний объём финансирования хоккейного клуба «Салават Юлаев» соответствует спортивным результатам команды, и пообещал максимальную поддержку в следующем сезоне.
Кузнецов обратился к болельщикам после вылета «Салавата Юлаева» из плей-офф: «Не знаю, что будет дальше»

хоккеист евгений кузнецов
Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов обратился к болельщикам после того, как уфимский клуб завершил выступление в Кубке Гагарина — 2026, уступив «Локомотиву» в четырёх матчах подряд.
«Салават» уступил «Локомотиву» в четырёх матчах: Козлов назвал причины поражения в серии

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги четвёртой, решающей игры с «Локомотивом» в четвертьфинале Кубка Гагарина и рассказал о причинах вылета команды из плей-офф.
«Сложилось так, как сложилось»: Ремпал подвёл итоги сезона в «Салавате Юлаеве»

хоккеист салавата юлаева шелдон ремпал
Форвард уфимского клуба Шелдон Ремпал высказался после поражения в четвёртом матче четвертьфинала Кубка Гагарина — 2026 против «Локомотива» и подвёл итоги серии.
Денис Ян о вылете из плей-офф: «Считаю, что провели хороший сезон»

хоккеист салавата юлаева денис ян
Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян прокомментировал итоги четвертьфинальной серии с «Локомотивом», завершившейся поражением уфимцев 0:4, и признал превосходство ярославцев.
Букмекеры назвали фаворита четвёртого матча «Салават Юлаев» — «Локомотив»

хоккеисты
Букмекеры держат «Локомотив» в фаворитах четвёртого матча серии. Ярославцы ведут 3-0 и могут закрыть серию уже сегодня, 14 апреля, в Уфе.
