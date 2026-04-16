Игорь Кравчук: травмы лишили «Салават Юлаев» последних шансов в серии с Ярославлем

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина в тренерском штабе Игорь Кравчук высказался об итогах четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ между ярославским «Локомотивом» и уфимским «Салаватом Юлаевым», завершившейся 14 апреля со счётом 4-0 в пользу действующего чемпиона. Свою позицию специалист изложил в интервью изданию Russia-Hockey.

По словам Кравчука, преимущество «Локомотива» было очевидно с первых матчей — как по кубковому опыту, так и по глубине состава. «Салават» вошёл в сезон с серьёзными организационными трудностями.

«С самого начала было понятно, что действующий обладатель Кубка Гагарина — явный фаворит серии. Речь и о кубковом опыте, и о качестве состава, его глубине. Вообще, «Салават» начинал этот сезон как экстремальный», — процитировал эксперта портал.

Тем не менее уфимцы, по оценке Кравчука, достойно провели кампанию, пройдя в первом раунде «Автомобилист». Однако Ярославль — принципиально иной соперник.

«Если у «Автомобилиста» возникали разрывы в линиях и в настрое, то Ярославль — это машина. Команда играет быстро, плотно, всеми четырьмя звеньями, не оставляя сопернику свободных зон», — отметил специалист.

Отдельно Кравчук выделил физическую составляющую: по его словам, в современном хоккее 80 процентов игры разворачивается у бортов, а «Локомотив» выигрывает эти эпизоды за счёт габаритов. Когда у Уфы пошли травмы, надежды на сопротивление исчезли окончательно.

«Тем не менее «Салават» заносит этот хоккейный год себе в актив», — подытожил Кравчук.

Напомним, 14 апреля в Уфе завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина: «Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» со счётом 0:4. Ярославский клуб вышел в полуфинал, где встретится с победителем пары «Авангард» — ЦСКА.

В третьем матче серии, 12 апреля, нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов получил травму после силового приёма форварда «Локомотива» Александра Полунина и покинул лёд на носилках. Хоккеист госпитализирован не был, однако его участие в оставшихся матчах серии оказалось под вопросом.

«Салават Юлаев» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ — 2026, обыграв в серии 1/8 финала «Автомобилист» со счётом 4-2. Решающий шестой матч состоялся 2 апреля 2026 года в Уфе и завершился победой хозяев в двух овертаймах — 4:3.