0
4 часа
Спорт

Хрипунов оформил хет-трик: «Автомобилист» разгромил «Салават» в пятом матче плей-офф – 5:2

Уфимцы проиграли в Екатеринбурге 2:5 — счёт в серии сравнялся почти до паритета. Шестой матч пройдёт в Уфе 2 апреля.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

31 марта в Екатеринбурге «Автомобилист» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» со счётом 5:2 в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Главным героем встречи стал форвард хозяев Степан Хрипунов, оформивший хет-трик. Ещё по шайбе добавили Даниэль Спронг и Александр Шаров.

Уфимцы при счёте 0:4 не сложили руки: Ильдан Газимов забил в меньшинстве в начале третьего периода, а Девин Броссо оформил второй гол. Несмотря на это, отыграться «Салавату» не удалось. Серия продолжается — счёт 3:2 в пользу Уфы. Следующий матч состоится 2 апреля в Уфе.

Напомним, плей-офф КХЛ сезона 2025/26 стартовал 23 марта 2026 года. По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» занял четвёртое место в Восточной конференции с 84 очками, «Салават Юлаев» — пятое с 78 очками.

В первом матче «Автомобилист» победил «Салават Юлаев» 2:0 — оба гола на счету нападающего Даниэля Спронга, а голкипер Галкин оформил шатаут, отразив все броски уфимцев.

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов, забивший победный гол в матче 27 марта, был дисквалифицирован КХЛ на один матч за непристойный жест, показанный в адрес судей после второй игры серии (25 марта)

0
29.03.2026
Спорт

Козлов — о победе над «Автомобилистом»: «Всё могло качнуться в любую сторону»

тренер Салавата Юлаева Виктор Козлов
«Салават Юлаев» выиграл четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина и вышел вперёд 3:1. Главный тренер уфимцев Виктор Козлов рассказал, почему этот матч оказался сложнее, чем говорит счёт, и как не «перегореть» при таком преимуществе.
0
29.03.2026
Спорт

«Юбилей с дублем»: Алалыкин провёл 300-й матч за «Салават Юлаев» и помог уфимцам разгромить «Автомобилист» — 5:2

хоккеист салавата юланва Данил Алалыкин
«Салават Юлаев» выдал лучший матч серии, забив пять шайб в четвёртой игре против «Автомобилиста». Нападающий Данил Алалыкин в юбилейном — 300-м — поединке в зелёной форме оформил дубль.
0
28.03.2026
Спорт

«Дотерпели и проявили характер»: Ефремов — о победе «Салавата» над «Автомобилистом», мастерстве Спронга и роли Евгения Кузнецова

Владислав Ефремов
Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов рассказал, как уфимцы справились с «Автомобилистом» в третьем матче плей-офф, почему игра получилась результативной и что значит выходить против Даниэля Спронга.
0
27.03.2026
Спорт

Козлов — о победе над «Автомобилистом»: «Обе команды уставшие, но есть характер и желание»

виктор козлов
«Юлаевцы» переломили ход встречи, уступая по ходу игры, и вышли вперёд в серии — 2:1. Главный тренер уфимцев Виктор Козлов на послематчевой пресс-конференции 27 марта в Уфе объяснил, как команде удалось вытащить матч.
0
27.03.2026
Спорт

«Бросил на удачу»: как гол Кузнецова на 58-й минуте решил судьбу третьего матча с «Автомобилистом»

форвард салавата юлаева максим кузнецов
Нападающий уфимского клуба открыл счёт в кубковой статистике и рассказал о ключевых факторах успеха в домашнем матче против «Автомобилиста».
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.