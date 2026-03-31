Хрипунов оформил хет-трик: «Автомобилист» разгромил «Салават» в пятом матче плей-офф – 5:2

Уфимцы проиграли в Екатеринбурге 2:5 — счёт в серии сравнялся почти до паритета. Шестой матч пройдёт в Уфе 2 апреля.

31 марта в Екатеринбурге «Автомобилист» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» со счётом 5:2 в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Главным героем встречи стал форвард хозяев Степан Хрипунов, оформивший хет-трик. Ещё по шайбе добавили Даниэль Спронг и Александр Шаров.

Уфимцы при счёте 0:4 не сложили руки: Ильдан Газимов забил в меньшинстве в начале третьего периода, а Девин Броссо оформил второй гол. Несмотря на это, отыграться «Салавату» не удалось.

Напомним, плей-офф КХЛ сезона 2025/26 стартовал 23 марта 2026 года. По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» занял четвёртое место в Восточной конференции с 84 очками, «Салават Юлаев» — пятое с 78 очками.

В первом матче «Автомобилист» победил «Салават Юлаев» 2:0 — оба гола на счету нападающего Даниэля Спронга, а голкипер Галкин оформил шатаут, отразив все броски уфимцев.

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов, забивший победный гол в матче 27 марта, был дисквалифицирован КХЛ на один матч за непристойный жест, показанный в адрес судей после второй игры серии (25 марта)