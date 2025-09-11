Хотел доказать их ошибку: Уилсон честно высказался о работе с Козловым

Экс-нападающий «Салавата» Скотт Уилсон рассказал, как Виктор Козлов помог ему выйти из карьерного тупика после «Металлурга». Хоккеист признался, что хотел утереть нос бывшему клубу.

Бывший форвард уфимского «Салавата», а ныне игрок «Сибири» Скотт Уилсон в беседе с «Чемпионатом» рассказал о работе с тренером Виктором Козловым. По словам канадца, наставник буквально реанимировал его карьеру.

Уилсон считает, что в «Металлурге» его игра зашла в глухой угол. Поэтому переход в Уфу не стал какой-то трансформацией, а скорее возвращением на прежний высокий уровень, который он демонстрировал ещё в «Витязе».

Изначально у хоккеиста была мощная мотивация — доказать руководству «Магнитки», что они совершили ошибку, обменяв его. Эта мысль, по словам Уилсона, прочно засела в голове и подстегивала к результатам.

Однако со временем успешный отрезок в «Салавате» полностью вытеснил старые обиды. Ближе к концу сезона легионер уже и не вспоминал о Магнитогорске, полностью сконцентрировавшись на игре за уфимский клуб.

Главным фактором успеха Уилсон назвал тренерский подход Виктора Козлова. Он отметил, что наставник даёт хоккеистам свободу, позволяет творить на льду и никогда не давит негативом. Такая атмосфера придавала уверенности и делала каждую тренировку в радость.

Несмотря на это, после сезона Уилсон покинул Уфу. Позже он намекнул, что у клуба, возможно, просто не хватило денег на продление контрактов с ним и другими лидерами. Сам игрок, по его словам, не знал о финансовых трудностях команды.

В марте 2025 года Уилсон вошёл в историю, оформив первый хет-трик «Салавата Юлаева» в плей-офф Кубка Гагарина. За сезон 2024/25 он набрал 23 очка в регулярном чемпионате и 16 очков в плей-офф.