Хмелевский признал сложности с адаптацией в «Ак Барсе»

Александр Хмелевский, перешедший из «Салавата Юлаева» в «Ак Барс» за 230 млн, пока не отметился голами. Форвард объясняет это долгой адаптацией и привыканием к новому коллективу.

Бывший нападающий уфимского «Салавата» Александр Хмелевский, похоже, до сих пор притирается к казанскому льду. Хоккеист прокомментировал Metaratings свою игру за «Ак Барс», куда он перебрался в это межсезонье. Результаты пока скромные.

Сам форвард признает, что процесс освоения в новой раздевалке ещё не завершён. По его словам, необходимо свыкнуться с коллективом и его требованиями.

Впрочем, позитивные моменты тоже есть. Хмелевский отметил, что ему комфортно выходить на лёд с Александром Барабановым. Он похвалил партнёра за отличное видение площадки и умение найти пасом. Их связка должна стать для «Ак Барса» чем-то вроде швейцарского ножа в атаке, ведь игроки уже пересекались в Северной Америке.

Пока что статистика хоккеиста не впечатляет. За четыре проведённые встречи в составе казанцев он смог отдать лишь две результативные передачи. Графа «заброшенные шайбы» у дорогого новичка по-прежнему пустует.

Эта рокировка стала одной из самых громких в лиге. «Ак Барс» выложил за Хмелевского 230 миллионов рублей. В рамках этой же сделки в уфимский клуб отправился защитник Уайатт Калинюк, который теперь укрепляет оборону «юлаевцев».