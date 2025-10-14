Хмелевский — о кризисе в башкирском хоккее: почему ушёл из «Салавата Юлаева» и чего ждать 14 октября

Экс-форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский высказался о проблемах в Уфе. 14 октября он сыграет против бывшей команды на фоне её провального старта.

Форвард «Ак Барса» Александр Хмелевский высказался о финансовых трудностях «Салавата Юлаева» накануне матча в Уфе 14 октября. Игрок, три сезона отыгравший за «СЮ», сказал, что ему «жалко, что сейчас творится с хоккеем в Башкортостане».

«Болельщики в Уфе очень хорошие… И жалко, что сейчас творится с хоккеем в Башкортостане», — заявил Хмелевский в эфире «Матч ТВ» после перехода в «Ак Барс» этой осенью.

По данным издания, он обеспокоен текущим финансовым положением клуба из Уфы.

В конце сентября «Салават» обменял Хмелевского в «Ак Барс». Взамен уфимцы получили защитника Уайатта Калинюка и денежную компенсацию. Хмелевский был одним из самых высокооплачиваемых игроков команды и выступал за «СЮ» с 2022 года.

Официально у «Салавата Юлаева» нет налоговых долгов. Региональное управление ФНС сообщило: по состоянию на 25 сентября у клуба отсутствуют задолженности и меры взыскания; при этом наблюдается рост налоговых поступлений за 2024 год и за 8 месяцев 2025-го к аналогичным периодам. Но межсезонье прошло под знаком корректировки бюджета: руководство рассталось с ключевыми легионерами, включая Джошуа Ливо и Хмелевского, сделав ставку на своих воспитанников.

Старт сезона у «СЮ» получился провальным: после 12 матчей — последнее место на Востоке и 8 очков. Вячеслав Быков убеждён, что спад временен: «Все трудности временны. Их всегда можно решить».

14 октября «Салават Юлаев» дома сыграет с «Ак Барсом». Для Уфы это шанс переломить серию, для Казани — проверить обновлённого Хмелевского на фоне его бывшего клуба. Матч в Уфе станет проверкой характеров и управленческих решений последних месяцев.