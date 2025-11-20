0
ХК «Сочи» прервал пятилетнюю серию домашних поражений от «Салавата Юлаева»

Хоккейный клуб «Сочи» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» на домашней арене дворца спорта «Большой». Встреча состоялась 19 ноября и завершилась со счетом 2:1. В результате черноморская команда впервые с октября 2019 года сумела обыграть уфимцев на своем льду. Таким образом, южане прервали шестиматчевую серию домашних неудач в играх против башкирского клуба.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Хозяева площадки завладели инициативой уже в начале матча. В частности, на отметке 01:44 нападающий «Сочи» Тимур Хафизов открыл счет. Форвард успешно завершил комбинацию с участием партнеров по звену — Ли и Биттена.

К середине первого периода «Салават Юлаев» выровнял положение. На 12-й минуте Девин Броссо реализовал момент после точных передач Шелдона Ремпала и Джека Родевальда. В итоге на табло восстановилось равновесие — 1:1.

Содержание
  1. Решающий момент в третьем периоде
  2. Дебют Ильи Коновалова
  3. Турнирное положение и статистика

Решающий момент в третьем периоде

Судьба матча решилась в самом конце основного времени. Казалось, что овертайм неизбежен. Но за шесть минут до финальной сирены (53:56) форвард сочинцев Макс Эллис проявил настойчивость на пятаке. Он забросил вторую шайбу, которая стала победной.

После этого подопечные Виктора Козлова попытались организовать финальный штурм. Тем не менее оборона хозяев сыграла надежно и удержала минимальное преимущество до конца игры.

Дебют Ильи Коновалова

Матч стал дебютным для голкипера Ильи Коновалова в составе уфимского клуба. Вратарь подписал контракт с «Салаватом» в конце октября. Ранее он выступал за московское «Динамо».

В этой встрече Коновалов впервые в сезоне вышел в стартовом составе. Он заменил основного стража ворот Александра Самонова. Согласно статистике, новобранец справился с высокой нагрузкой. Коновалов отразил 29 бросков из 31. Однако усилий голкипера не хватило для победы, так как атака команды показала низкую результативность.

Турнирное положение и статистика

Поражение в Сочи подтвердило тревожный тренд для уфимцев. По данным издания News-Bash, это уже третий проигрыш «Салавата Юлаева» в последних четырех встречах. Ранее «зеленые» уступили:

  • ярославскому «Локомотиву» (3:4 в овертайме);
  • тольяттинской «Ладе» (3:5).

При этом единственную победу на этом отрезке команда одержала над СКА.

Сейчас коллектив Виктора Козлова имеет в активе 23 очка после 26 игр. Из-за потери очков клуб пропустил вперед конкурентов — «Адмирал» и «Амур». Тем не менее уфимцы сохраняют несколько матчей в запасе. В свою очередь, «Сочи» благодаря этой победе укрепил позиции и занимает 11-ю строчку в Западной конференции.

