В хоккейном клубе «Салават Юлаев» официально подтвердили новую сделку. Теперь состав команды будет укреплять канадский нападающий Джек Родуолд. Договор с 31-летним легионером заключён на один год, до конца сезона 2025/26.

Новобранец прибыл в Уфу из владивостокского «Адмирала», где он провёл прошлый сезон. За плечами у форварда также имеется опыт выступлений за челябинский «Трактор» и китайский «Куньлунь Ред Стар». Карьера в КХЛ у него получилась довольно пёстрой.

В минувшем чемпионате за «моряков» канадец отыграл 70 встреч. Его итоговый актив — 30 очков, из которых 17 — это заброшенные шайбы. При этом показатель полезности «-3» намекает, что на льду не всё было так гладко.

Общая картина в лиге ещё интереснее. За 195 матчей в КХЛ Родуолд смог наскрести 83 балла. Общий показатель полезности спортсмена «-32». Такой багаж вызывает у болельщиков определённые вопросы.

Вишенкой на торте стал слух о его зарплате. Инсайдеры утверждают, что за год в Уфе канадец получит около 25 миллионов рублей. Весьма солидная сумма за игрока, который никогда не числился среди звёзд лиги.

Это подписание выглядит как попытка залатать дыры в составе. Незадолго до этого «Салават» официально попрощался с двумя другими канадскими форвардами — Скоттом Уилсоном и Нэйтаном Тоддом. Удержать лидеров прошлого сезона руководству не удалось, поэтому поиск легионеров стал острой необходимостью.

При этом кадровые решения принимает тот же штаб, который остаётся у руля. Глава Башкирии в мае 2025 года подтвердил, что и гендиректор Ринат Баширов, и главный тренер Виктор Козлов сохранят свои посты. Именно Козлову, известному умением работать с иностранцами, предстоит вписать Родуолда в команду и доказать, что этот неоднозначный трансфер был верным управленческим ходом.

Чем отличается стиль игры Джека Родуолда от других игроков «Салавата Юлаева»

Если бы стиль игры «Салавата Юлаева» был коктейлем, то Джек Родуолд — это тот самый острый перец, который добавляет огня в привычный вкус. Пока уфимская команда традиционно делает ставку на скорость, комбинации и филигранный контроль шайбы, канадец врывается на площадку с североамериканским напором и мощью, словно трактор на весеннем поле.

В то время как большинство партнёров предпочитают кружить соперников короткими передачами и искать лазейки через технику, Родуолд действует проще и жёстче. Его конёк — силовая борьба, особенно у бортов и на пятаке, где он не жалеет ни себя, ни чужие клюшки. Там, где европейцы «Салавата» разыгрывают комбинации, Джек идёт напролом, не стесняясь вступать в драки и провоцировать оппонентов — как, например, в плей-офф, когда он вызвал на бой самого Панина, а тот предпочёл делегировать Тимкина.

В отличие от уфимских «бразильцев», привыкших к зрелищному и изящному хоккею с акцентом на атаку и владение шайбой, Родуолд вносит в игру элемент прямолинейности и давления. Его стиль — это постоянный прессинг, быстрые переходы из обороны в атаку и готовность закрыть обзор вратарю, выполняя всю «чёрновую» работу на льду.

Тренерский штаб «Салавата» традиционно ищет техничных, быстрых и думающих игроков, а Родуолд — как рыба, заплывшая в аквариум с золотыми рыбками: сразу заметен, сразу другой. Его универсализм и физическая мощь становятся тем самым «раздражителем», который заставляет соперников нервничать и ошибаться.

В итоге, на фоне комбинационного оркестра уфимцев, Джек Родуолд звучит как ударная установка — громко, напористо и с характером. Именно за это его и ценят: когда нужно встряхнуть игру и добавить силового драйва, на льду появляется Джек.