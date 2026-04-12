Хартли — о победе над «Салаватом» 3:2: «Можем играть лучше»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2) в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина, рассказал о травме Евгения Кузнецова и ударе Панина в голову Александру Радулову.
12 апреля в Уфе в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2026, «Локомотив» одолел «Салават Юлаев» со счётом 3:2. Счёт в серии стал 3:0 в пользу ярославцев. Главный тренер железнодорожников Боб Хартли ответил на вопросы журналистов по итогам встречи.

По словам канадского специалиста, матч потребовал от команды значительных усилий.

«Тяжёлая игра, хорошая победа для команды. Во втором и третьем периоде Уфа оказывала давление, зажимала нас в зоне», — отметил Хартли.

Он признал, что уфимцы сумели восстановить равновесие в заключительном периоде, однако шайба Каюмова в большинстве в итоге принесла «Локомотиву» победу.

«Рад победе, но мы можем играть лучше», — добавил тренер.

Отдельно Хартли прокомментировал инцидент с Александром Радуловым, которому защитник «Салавата» Панин нанёс удар локтем в голову. Капитан уфимской команды получил за это пять минут штрафа.

«У него было разбито лицо, шла кровь. Все знают, что он боец, поэтому Александр продолжит играть», — сказал о Радулове Хартли.

Тренер также остановился на проблемах в средней зоне: по его словам, команда слишком часто позволяла сопернику проходить через неё и оказывать давление на защитников, и эту ошибку необходимо устранить к следующей встрече.

Говоря о травме Евгения Кузнецова, покинувшего лёд на носилках, Хартли был краток:

«Никогда не хочешь видеть такое на льду. Всегда переживаешь за здоровье. Надеюсь, всё обойдётся и серьёзной травмы нет».

В сезоне 2024/2025 «Локомотив» уже встречался с «Салаватом Юлаевым» в плей-офф — на стадии полуфинала. Тогда ярославцы выиграли серию со счётом 4-1 и первыми вышли в финал Кубка Гагарина — 2025.

«Локомотив» взял Кубок Гагарина весной 2025 года, тогда как «Салават Юлаев» последний раз выигрывал чемпионский трофей в 2011 году. Примечательно, что в том розыгрыше в составе уфимского клуба выступал нынешний игрок «Локомотива» Александр Радулов, а нынешний главный тренер «Салавата» Виктор Козлов тогда сам выходил на лёд в роли капитана команды.

Похожие записи
Варлов о третьем матче с «Локомотивом»: «Нужно было реализовывать моменты»

хоккеист Салавата Юлаева Сергей Варлов
Защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов подвёл итоги третьего поражения от «Локомотива» и высказался о перспективах команды, которая уступает в серии со счётом 0-3.
«Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» в третьем матче плей-офф КХЛ — счёт в серии стал 3:0

хоккеисты
«Локомотив» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина — 2026 и ведёт в серии 3:0. Матч завершился со счётом 3:2.
«Салават Юлаев» во второй раз уступил «Локомотиву»: Козлов объяснил, что пошло не так

Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал второе поражение от «Локомотива» в четвертьфинале Кубка Гагарина, высказался об игре и удалении капитана Григория Панина.
«Как пройти оборону «Локомотива»? Думаем»: Козлов — о втором поражении «Салавата» в серии

тренер "Салавата Юлаева" Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал второй проигрыш своей команды в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2026. Уфимцы по-прежнему не могут открыть счёт в противостоянии с ярославским клубом.
Коновалов — о втором поражении от «Локомотива»: «Чуть-чуть не получилось»

илья коновалов
«Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» в двух стартовых матчах четвертьфинала Кубка Гагарина — 0-2 в серии. После игры 10 апреля в Ярославле вратарь уфимской команды Илья Коновалов дал комментарий пресс-службе клуба.
Букмекеры назвали фаворита второго матча «Локомотив» — «Салават Юлаев»

хоккеисты
10 апреля в Ярославле «Салават Юлаев» сыграет второй матч четвертьфинала Кубка Гагарина — 2026 против «Локомотива». Букмекеры отдают предпочтение хозяевам — уфимцы уже проигрывают в серии.
