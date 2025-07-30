Хафизуллин отказался от контракта с «Салаватом Юлаевым» и перешёл в «Нефтехимик»

«Салават Юлаев» покинул ещё один ключевой игрок — защитник Динар Хафизуллин. 36-летний хоккеист не согласился на существенное понижение зарплаты и, по предварительной информации, продолжит карьеру в «Нефтехимике»

Динар Хафизуллин покидает уфимский «Салават Юлаев». Руководство клуба предложило 36-летнему защитнику новый контракт, урезав зарплату с 42 до 10 миллионов рублей в год. Хоккеист от предложения отказался, пишет Спортс.

Теперь Хафизуллин будет играть за нижнекамский «Нефтехимик». По данным СМИ, его зарплата в новом клубе составит около 30 миллионов рублей за однолетний контракт.

Для «Салавата» уход Хафизуллина — ощутимая потеря. За два сезона он стал одним из лидеров обороны и любимцем болельщиков. В минувшем сезоне защитник был лучшим бомбардиром команды среди игроков своего амплуа, помог команде взять бронзу чемпионата и набрал 57 очков в 152 матчах.

Генеральный директор Ринат Баширов ранее заявлял, что «Салават» избавляется от «жирных» контрактов для экономии средств. До Хафизуллина команду покинули несколько ведущих легионеров, включая Шелдона Ремпала.