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Хафизуллин отказался от контракта с «Салаватом Юлаевым» и перешёл в «Нефтехимик»

«Салават Юлаев» покинул ещё один ключевой игрок — защитник Динар Хафизуллин. 36-летний хоккеист не согласился на существенное понижение зарплаты и, по предварительной информации, продолжит карьеру в «Нефтехимике»
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© ХК "Салават Юлаев"

Динар Хафизуллин покидает уфимский «Салават Юлаев». Руководство клуба предложило 36-летнему защитнику новый контракт, урезав зарплату с 42 до 10 миллионов рублей в год. Хоккеист от предложения отказался, пишет Спортс.

Теперь Хафизуллин будет играть за нижнекамский «Нефтехимик». По данным СМИ, его зарплата в новом клубе составит около 30 миллионов рублей за однолетний контракт.

Для «Салавата» уход Хафизуллина — ощутимая потеря. За два сезона он стал одним из лидеров обороны и любимцем болельщиков. В минувшем сезоне защитник был лучшим бомбардиром команды среди игроков своего амплуа, помог команде взять бронзу чемпионата и набрал 57 очков в 152 матчах.

Генеральный директор Ринат Баширов ранее заявлял, что «Салават» избавляется от «жирных» контрактов для экономии средств. До Хафизуллина команду покинули несколько ведущих легионеров, включая Шелдона Ремпала.

ХК Салават Юлаев
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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