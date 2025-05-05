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Хабиров сыграл ва-банк на «Салавате»

©Радий Хабиров / Vk.

Глава Башкирии не стесняется в выражениях, когда дело касается уфимских хоккеистов. Сегодня на правительственном совещании Радий Хабиров не удержался от похвал в адрес «Салавата Юлаева».

А повод есть — сегодня решающий матч полуфинала Кубка Гагарина против «Локомотива». Или три победы подряд, или домой с позором. Впрочем, Хабиров уже записал ребят в бронзовые призёры.

— Они подарили нам большой хоккей, — восторгается глава республики.

Похоже, что Радий Фаритович верит в команду больше, чем букмекеры. Ставки на «Салават» принимаются? Интересно, какую сумму из бюджета готов поставить глава Башкирии на своих «молодцов».

Впрочем, большой хоккей — это хорошо, но большие победы были бы ещё лучше. Посмотрим, оправдает ли «Салават» авансы своего главного болельщика.

Хабиров ХК Локомотив ХК Салават Юлаев
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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