Глава Башкирии не стесняется в выражениях, когда дело касается уфимских хоккеистов. Сегодня на правительственном совещании Радий Хабиров не удержался от похвал в адрес «Салавата Юлаева».

А повод есть — сегодня решающий матч полуфинала Кубка Гагарина против «Локомотива». Или три победы подряд, или домой с позором. Впрочем, Хабиров уже записал ребят в бронзовые призёры.

— Они подарили нам большой хоккей, — восторгается глава республики.

Похоже, что Радий Фаритович верит в команду больше, чем букмекеры. Ставки на «Салават» принимаются? Интересно, какую сумму из бюджета готов поставить глава Башкирии на своих «молодцов».

Впрочем, большой хоккей — это хорошо, но большие победы были бы ещё лучше. Посмотрим, оправдает ли «Салават» авансы своего главного болельщика.