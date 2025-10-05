0
3 часа
Спорт

Гуськов нашел слабое место «Сочи» в игре против «Салавата Юлаева»

Нападающий «Сочи» Матвей Гуськов подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым». Хоккеист считает, что команде не хватило остроты в атаке и умения создавать моменты.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Провалом закончился выезд «Сочи» в Уфу — команда уступила «Салавату Юлаеву» со счетом 1:3. Своим видением неудачи с изданием «Спорт-Экспресс», поделился нападающий южан Матвей Гуськов.

По словам хоккеиста, его коллективу банально не хватило агрессии и остроты в нападении. Он пообещал, что команда проведет работу над ошибками, чтобы наладить действия как в своей, так и в чужой зоне. Больше конкретики из форварда вытащить не удалось.

Когда журналисты поинтересовались, сильно ли изменился «Салават», за который Гуськов когда-то играл, он ушел от прямого ответа. Спортсмен подчеркнул, что «Сочи» должен концентрироваться только на собственном хоккее и его улучшении.

Единственная шайба сочинцев, по сути, стала результатом образцово-показательного момента. Ребята создали хороший трафик перед воротами и довели атаку до конца. Гуськов считает, что именно таких эпизодов, когда игроки лезут на ворота и закрывают вратаря, команде и не хватает.

Самый драматичный момент ждал «Сочи» в концовке. Получив большинство, команда имела шанс сравнять счет, но вместо этого пропустила решающую шайбу. Форвард признал, что в таких ситуациях нужно действовать наглее и острее. Вся его риторика свелась к одной мысли: игра «Сочи» — это необработанный алмаз, который требует долгой и усердной шлифовки.

