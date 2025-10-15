0
7 часов
Спорт

Григорий Панин нашёл системный сбой в игре «Салавата Юлаева»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин — о причинах поражения 1:4 от «Ак Барса». Команда много бросает, но не забивает, а вторые периоды стали ахиллесовой пятой.
григорий панин
©ХК "Салават Юлаев"

После болезненного поражения в «Зелёном дерби» капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин пообщался с журналистами. Команда уступила казанскому «Ак Барсу» со счётом 1:4, и защитнику пришлось объяснять, что пошло не так.

Причина фиаско, по словам Панина, до банального проста. Команде критически не хватило точности в завершении атак. Хоккеисты создают моменты, но реализовать их не получается. Капитан считает, что для побед нужно забрасывать больше двух шайб за игру.

Отдельной головной болью для уфимцев стали вторые периоды. Панин признал, что это уже системная проблема. Этот игровой отрезок превратился для «Салавата» в настоящий камень преткновения, ломающий всю стратегию на матч.

При этом атмосфера на «Уфа-Арене», по мнению хоккеиста, была великолепной. Он назвал дерби с «Ак Барсом» огромным праздником для всей республики. Команда чувствовала поддержку трибун и хотела порадовать болельщиков, но не смогла.

Несмотря на серию проигрышей, руки в раздевалке никто не опускает. Панин заверил, что моральный дух стараются поддерживать через внутренние диалоги. Команда побеждает и проигрывает только вместе.

Сам ветеран, по его словам, чувствует себя превосходно, когда постоянно находится в игровом тонусе. Главное для него — не переигрывать свои смены и сохранять концентрацию.

Похожие записи
-1
14.10.2025
Спорт

Гол бывшего игрока и свист трибун: «Салават Юлаев» без шансов проиграл «Ак Барсу» второе «Зеленое дерби» в сезоне

хоккеисты
«Салават Юлаев» потерпел разгромное поражение от «Ак Барса» 1:4. Уфимцы на дне таблицы, а гол бывшего игрока фанаты встретили оглушительным свистом.
0
14.10.2025
Спорт

Тренер «Ак Барса» оценил гол Хмелевского в ворота бывшей команды из Уфы

Гатиятулин
"Ак Барс" уверенно обыграл "Салават Юлаев" в Уфе со счётом 4:1. Тренер казанцев Анвар Гатиятулин раскрыл тактику, объяснил выбор вратаря-уфимца и оценил гол Хмелевского.
0
14.10.2025
Спорт

Уфимский «Салават Юлаев» ждут перемены после разгрома от «Ак Барса»

тренер "Салавата Юлаева" Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов жёстко раскритиковал игру команды в матче с «Ак Барсом». Он назвал хоккей «детским» и пообещал перестроить тактику.
0
14.10.2025
Спорт

Ефремов: «Чтобы победить „Ак Барс“, нужно играть с холодной головой и не удаляться»

Владислав Ефремов
Нападающий «Салавата» Владислав Ефремов озвучил главные условия для победы над «Ак Барсом». По его мнению, все решит железная дисциплина и умение забивать.
0
14.10.2025
Спорт

«Забить первыми и попрем вперед»: форвард «Салавата» раскрыл план на «Зеленое дерби» 14 октября

максим кузнецов
Нападающий «Салавата» Максим Кузнецов рассказал, как команда будет вырывать победу у «Ак Барса». План — быстрый гол и агрессивная атака, чтобы прервать серию поражений.
0
14.10.2025
Спорт

Хмелевский — о кризисе в башкирском хоккее: почему ушёл из «Салавата Юлаева» и чего ждать 14 октября

александр хмелевский
Экс-форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский высказался о проблемах в Уфе. 14 октября он сыграет против бывшей команды на фоне её провального старта.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.