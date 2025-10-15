Григорий Панин нашёл системный сбой в игре «Салавата Юлаева»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин — о причинах поражения 1:4 от «Ак Барса». Команда много бросает, но не забивает, а вторые периоды стали ахиллесовой пятой.

После болезненного поражения в «Зелёном дерби» капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин пообщался с журналистами. Команда уступила казанскому «Ак Барсу» со счётом 1:4, и защитнику пришлось объяснять, что пошло не так.

Причина фиаско, по словам Панина, до банального проста. Команде критически не хватило точности в завершении атак. Хоккеисты создают моменты, но реализовать их не получается. Капитан считает, что для побед нужно забрасывать больше двух шайб за игру.

Отдельной головной болью для уфимцев стали вторые периоды. Панин признал, что это уже системная проблема. Этот игровой отрезок превратился для «Салавата» в настоящий камень преткновения, ломающий всю стратегию на матч.

При этом атмосфера на «Уфа-Арене», по мнению хоккеиста, была великолепной. Он назвал дерби с «Ак Барсом» огромным праздником для всей республики. Команда чувствовала поддержку трибун и хотела порадовать болельщиков, но не смогла.

Несмотря на серию проигрышей, руки в раздевалке никто не опускает. Панин заверил, что моральный дух стараются поддерживать через внутренние диалоги. Команда побеждает и проигрывает только вместе.

Сам ветеран, по его словам, чувствует себя превосходно, когда постоянно находится в игровом тонусе. Главное для него — не переигрывать свои смены и сохранять концентрацию.