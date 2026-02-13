0
5 часов
Спорт

«Горжусь ребятами»: Виктор Козлов прокомментировал победу над «Металлургом»

Главный тренер уфимцев прокомментировал домашнюю победу над лидером Восточной конференции и объяснил отсутствие нескольких игроков в составе.
Виктор Козлов
©ХК "Салават Юлаев"

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал пресс-службе хоккейного клуба победу над магнитогорским «Металлургом» (4:3 Б) 13 февраля. Уфимцы выиграли шестой матч подряд, отыгравшись со счета 0:2 по ходу встречи. Наставник также рассказал о ситуации с отсутствующими в заявке игроками.

Камбэк «Салавата» с 0:2 и дубль Девина Броссо

Виктор Козлов отметил, что команда сохранила высокие скорости даже после длительной паузы в чемпионате. Во втором периоде уфимцы уступали 0:2. Тренер связал это с уровнем соперника: «Металлург» лидирует в конференции и моментально наказывает за потерю концентрации. Переломить ход встречи помог нападающий Девин Броссо, оформивший дубль в основное время.

Когда вернутся Василевский, Хохлачев и Ян

Тренерский штаб внес изменения в заявку на матч. Защитник Алексей Василевский пропустил игру, так как набирает форму после долгого перерыва, но уже близок к возвращению на лед.

Вратарь Артур Фаизов продолжает получать практику в фарм-клубе «Торос». Козлов уточнил, что голкипера вызовут в основу только на предстоящую выездную серию на Дальний Восток.

Нападающие Александр Хохлачев и Денис Ян не попали в состав из-за ротации. Тренер подчеркнул, что тренерский штаб сейчас отдаёт предпочтение другим исполнителям, но на этих игроков по-прежнему рассчитывают и не списывают их со счетов.

Секрет большинства: тактика сборной Канады

Козлов подтвердил ставку на одну основную спецбригаду большинства. Он сравнил этот подход с тактикой сборной Канады, где лидеры проводят на льду полторы минуты, а вторая пятёрка выходит на оставшиеся 30 секунд. По мнению тренера, первая спецбригада должна действовать нестандартно и брать на себя ответственность за результат.

Положение в таблице и уход Джоша Хо-Сэнга

«Салават Юлаев» одержал шестую победу подряд. Команда набрала 60 очков и занимает пятое место в Восточной конференции. «Металлург» с 87 очками остается безоговорочным лидером Востока.

Перед матчем уфимский клуб расторг контракт с нападающим Джошем Хо-Сэнгом. Канадец вернулся в команду в конце декабря, но так и не провёл ни одного матча за основной состав во время второй попытки закрепиться в КХЛ. Ранее «юлаевцы» усилили нападение, подписав контракт с форвардом Владимиром Бутузовым, перешедшим из новосибирской «Сибири».

Впереди у команды матчи против СКА и «Трактора». Тренер отметил, что игроки не загадывают наперед, а концентрируются на каждом следующем шаге к плей-офф.

Похожие записи
0
14.02.2026
Спорт

Шелдон Ремпал: подготовка к скоростям «Металлурга» решила исход матча

Шелдон Ремпал
Нападающий уфимского клуба Шелдон Ремпал подвёл итоги встречи с магнитогорским «Металлургом». Форвард отметил качественную подготовку команды к игре после паузы.
0
10.02.2026
Спорт

«Салават Юлаев» расторг контракт с нападающим Джошем Хо-Сэнгом

Джош Хо-Сэнг
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» официально объявил о расторжении контракта с канадским нападающим Джошуа Хо-Сэнгом. Спортсмен покидает структуру клуба, не приняв участия ни в одном официальном матче после подписания соглашения в декабре.
0
09.02.2026
Спорт

Экс-нападающий «Салавата Юлаева» Артем Федоров скоропостижно скончался в 32 года

Артем Федоров
На 33-м году жизни скоропостижно скончался бывший нападающий «Салавата Юлаева» Артём Фёдоров. Причины смерти хоккеиста не раскрываются.
0
02.02.2026
Спорт

Виктор Козлов: «Салават» играл с пустым баком и на характере

виктор козлов
На послематчевой пресс-конференции главный тренер уфимской команды Виктор Козлов разобрал игру своих подопечных против нижнекамского клуба, отметив предельную усталость состава.
0
02.02.2026
Спорт

«Очки и в Африке очки»: защитник «Салавата Юлаева» объяснил валидольную победу фразой Кузнецова

никита зоркин
Защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин подвел итоги валидольного матча с «Нефтехимиком», похвалил пас Евгения Кузнецова и объяснил, почему предстоящая пауза перед вылетом на Дальний Восток жизненно необходима команде.
0
02.02.2026
Спорт

В Уфе «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» и поднялся на пятое место Востока

хоккеисты
Уфимская команда «Салават Юлаев» успешно провела домашний матч против нижнекамского «Нефтехимика», добившись победы по итогам напряженной игры
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.