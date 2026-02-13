«Горжусь ребятами»: Виктор Козлов прокомментировал победу над «Металлургом»

Главный тренер уфимцев прокомментировал домашнюю победу над лидером Восточной конференции и объяснил отсутствие нескольких игроков в составе.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал пресс-службе хоккейного клуба победу над магнитогорским «Металлургом» (4:3 Б) 13 февраля. Уфимцы выиграли шестой матч подряд, отыгравшись со счета 0:2 по ходу встречи. Наставник также рассказал о ситуации с отсутствующими в заявке игроками.

Камбэк «Салавата» с 0:2 и дубль Девина Броссо

Виктор Козлов отметил, что команда сохранила высокие скорости даже после длительной паузы в чемпионате. Во втором периоде уфимцы уступали 0:2. Тренер связал это с уровнем соперника: «Металлург» лидирует в конференции и моментально наказывает за потерю концентрации. Переломить ход встречи помог нападающий Девин Броссо, оформивший дубль в основное время.

Когда вернутся Василевский, Хохлачев и Ян

Тренерский штаб внес изменения в заявку на матч. Защитник Алексей Василевский пропустил игру, так как набирает форму после долгого перерыва, но уже близок к возвращению на лед.

Вратарь Артур Фаизов продолжает получать практику в фарм-клубе «Торос». Козлов уточнил, что голкипера вызовут в основу только на предстоящую выездную серию на Дальний Восток.

Нападающие Александр Хохлачев и Денис Ян не попали в состав из-за ротации. Тренер подчеркнул, что тренерский штаб сейчас отдаёт предпочтение другим исполнителям, но на этих игроков по-прежнему рассчитывают и не списывают их со счетов.

Секрет большинства: тактика сборной Канады

Козлов подтвердил ставку на одну основную спецбригаду большинства. Он сравнил этот подход с тактикой сборной Канады, где лидеры проводят на льду полторы минуты, а вторая пятёрка выходит на оставшиеся 30 секунд. По мнению тренера, первая спецбригада должна действовать нестандартно и брать на себя ответственность за результат.

Положение в таблице и уход Джоша Хо-Сэнга

«Салават Юлаев» одержал шестую победу подряд. Команда набрала 60 очков и занимает пятое место в Восточной конференции. «Металлург» с 87 очками остается безоговорочным лидером Востока.

Перед матчем уфимский клуб расторг контракт с нападающим Джошем Хо-Сэнгом. Канадец вернулся в команду в конце декабря, но так и не провёл ни одного матча за основной состав во время второй попытки закрепиться в КХЛ. Ранее «юлаевцы» усилили нападение, подписав контракт с форвардом Владимиром Бутузовым, перешедшим из новосибирской «Сибири».

Впереди у команды матчи против СКА и «Трактора». Тренер отметил, что игроки не загадывают наперед, а концентрируются на каждом следующем шаге к плей-офф.