2 дня
Спорт

Гомоляко объяснил, почему «Салават Юлаев» был сильнее «Автомобилиста» в серии плей-офф

Хоккейный агент Сергей Гомоляко объяснил, почему с самого начала ставил на победу «Салавата Юлаева» в серии против «Автомобилиста».
Виктор Козлов
©ХК "Салават Юлаев"

Хоккейный функционер в интервью «Чемпионату» разобрал противостояние «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста» в 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, завершившегося со счётом 4–2 в пользу уфимского клуба.

По словам Гомоляко, исход серии он предвидел ещё до её начала:

«Я изначально говорил, что «Салават Юлаев» выиграет серию, потому что это более быстрая и техничная команда».

Главным творцом побед уфимцев он назвал Евгения Кузнецова, несмотря на его удаления в ряде матчей:

«Это большущий мастер. При нём раскрылись Жаровский, Сучков».

Отдельно Гомоляко похвалил главного тренера Виктора Козлова за умение вовремя перестраивать сочетания звеньев и двигать по позициям Жаровского и Ремпала. Ярко проявил себя и Максим Кузнецов — так у Уфы нашлось сразу два однофамильца, способных решать судьбу матчей.

Неудачу «Автомобилиста» Гомоляко связал прежде всего с действиями легионеров: по его мнению, иностранцы не выдержали давления плей-офф, тогда как российские игроки — Хрипунов, Трямкин, Голышев, Денежкин, Воробьёв — отдавали всё на льду. Среди голкиперов он отметил стабильность Вязового на стороне «Салавата», а перепады в игре вратарей «Автомобилиста» списал на травму Аликина. В итоге, как подытожил Гомоляко, скоростной и современный стиль уфимцев оказался решающим фактором.

Напомним, шестой матч серии «Салават Юлаев» — «Автомобилист» состоялся 2 апреля 2026 года на «Уфа-Арене». Хозяева выиграли во втором овертайме со счётом 4:3, общий счёт в серии — 4-2 в пользу Уфы. «Салават Юлаев» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина — 2026, где встретится с ярославским «Локомотивом».

По ходу серии «Автомобилист» столкнулся с проблемами на последнем рубеже: накануне плей-офф голкипер Евгений Аликин получил сотрясение мозга, из-за чего Владимир Галкин впервые в карьере вышел на плей-офф первым номером. Кроме того, нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов пропустил третий матч серии из-за дисквалификации за оскорбительный жест в адрес соперника во второй игре, а пятый матч не сыграл по состоянию здоровья.

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после поражения в серии взял ответственность на себя:

«Нет результата — виноват тренер, беру на себя вину за такой результат», — заявил он на послематчевой пресс-конференции.

Заварухин также признал, что команда не добилась того, чего от неё ждало руководство клуба.

Для «Автомобилиста» это уже второй сезон подряд, когда он вылетает в первом раунде Кубка Гагарина. «Салават Юлаев» вышел во второй раунд, закрыв серию победой в овертайме. По итогам регулярного сезона «Автомобилист» занял четвёртое место в Восточной конференции, «Салават Юлаев» — пятое.

