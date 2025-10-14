-1
Спорт

Гол бывшего игрока и свист трибун: «Салават Юлаев» без шансов проиграл «Ак Барсу» второе «Зеленое дерби» в сезоне

«Салават Юлаев» потерпел разгромное поражение от «Ак Барса» 1:4. Уфимцы на дне таблицы, а гол бывшего игрока фанаты встретили оглушительным свистом.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» 14 октября проиграл на домашней арене казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Уфе, известная как «Зеленое дерби», завершилась со счетом 1:4 в пользу гостей. Это поражение стало для уфимцев третьим подряд и опустило команду на последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Казанцы обеспечили себе комфортное преимущество уже в первом периоде, забросив три шайбы. Отличились Илья Сафонов, Дмитрий Яшкин и Степан Фальковский. Единственный ответный гол уфимцев забил капитан команды Григорий Панин. Неудачное начало привело к замене вратаря «Салавата» — после первого периода Александра Самонова сменил Семен Вязовой.

Окончательный счет во втором периоде установил нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский, который еще в прошлом сезоне выступал за уфимский клуб. Его гол в ворота бывшей команды стал для него первым в составе казанцев, а болельщики на «Уфа-Арене» встретили это событие неодобрительным свистом.

«Обидно, конечно, что свистели, когда я забил, но понимаю их эмоции», — прокомментировал реакцию трибун Хмелевский после матча.

Для «Ак Барса» эта победа стала пятой подряд, укрепив позиции команды на четвертом месте Восточной конференции с 19 очками. «Салават Юлаев» же с 8 очками замыкает таблицу.

Это поражение стало для уфимского клуба вторым от «Ак Барса» в текущем сезоне — первая встреча также завершилась победой казанцев. Кроме того, прервалась восьмиматчевая беспроигрышная серия «Салавата» в домашних матчах против принципиального соперника. В предыдущей игре чемпионата команда из Уфы уступила московскому «Спартаку» (1:2).

0
14.10.2025
Спорт

Тренер «Ак Барса» оценил гол Хмелевского в ворота бывшей команды из Уфы

Гатиятулин
"Ак Барс" уверенно обыграл "Салават Юлаев" в Уфе со счётом 4:1. Тренер казанцев Анвар Гатиятулин раскрыл тактику, объяснил выбор вратаря-уфимца и оценил гол Хмелевского.
0
14.10.2025
Спорт

Уфимский «Салават Юлаев» ждут перемены после разгрома от «Ак Барса»

тренер "Салавата Юлаева" Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов жёстко раскритиковал игру команды в матче с «Ак Барсом». Он назвал хоккей «детским» и пообещал перестроить тактику.
0
14.10.2025
Спорт

Ефремов: «Чтобы победить „Ак Барс“, нужно играть с холодной головой и не удаляться»

Владислав Ефремов
Нападающий «Салавата» Владислав Ефремов озвучил главные условия для победы над «Ак Барсом». По его мнению, все решит железная дисциплина и умение забивать.
0
14.10.2025
Спорт

«Забить первыми и попрем вперед»: форвард «Салавата» раскрыл план на «Зеленое дерби» 14 октября

максим кузнецов
Нападающий «Салавата» Максим Кузнецов рассказал, как команда будет вырывать победу у «Ак Барса». План — быстрый гол и агрессивная атака, чтобы прервать серию поражений.
0
14.10.2025
Спорт

Хмелевский — о кризисе в башкирском хоккее: почему ушёл из «Салавата Юлаева» и чего ждать 14 октября

александр хмелевский
Экс-форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский высказался о проблемах в Уфе. 14 октября он сыграет против бывшей команды на фоне её провального старта.
0
13.10.2025
Спорт

Легендарный тренер дал прогноз на будущее «Салавата Юлаева»

хоккеисты
«Салават Юлаев» провалил старт сезона и занимает последнее место на Востоке. Экс-тренер Вячеслав Быков уверен, что уфимцы справятся. Впереди у команды «зелёное дерби».
