Гол бывшего игрока и свист трибун: «Салават Юлаев» без шансов проиграл «Ак Барсу» второе «Зеленое дерби» в сезоне

«Салават Юлаев» потерпел разгромное поражение от «Ак Барса» 1:4. Уфимцы на дне таблицы, а гол бывшего игрока фанаты встретили оглушительным свистом.

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» 14 октября проиграл на домашней арене казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Уфе, известная как «Зеленое дерби», завершилась со счетом 1:4 в пользу гостей. Это поражение стало для уфимцев третьим подряд и опустило команду на последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Казанцы обеспечили себе комфортное преимущество уже в первом периоде, забросив три шайбы. Отличились Илья Сафонов, Дмитрий Яшкин и Степан Фальковский. Единственный ответный гол уфимцев забил капитан команды Григорий Панин. Неудачное начало привело к замене вратаря «Салавата» — после первого периода Александра Самонова сменил Семен Вязовой.

Окончательный счет во втором периоде установил нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский, который еще в прошлом сезоне выступал за уфимский клуб. Его гол в ворота бывшей команды стал для него первым в составе казанцев, а болельщики на «Уфа-Арене» встретили это событие неодобрительным свистом.

«Обидно, конечно, что свистели, когда я забил, но понимаю их эмоции», — прокомментировал реакцию трибун Хмелевский после матча.

Для «Ак Барса» эта победа стала пятой подряд, укрепив позиции команды на четвертом месте Восточной конференции с 19 очками. «Салават Юлаев» же с 8 очками замыкает таблицу.