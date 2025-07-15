Год в Уфе и хватит: ХК «Салават Юлаев» обменял Великова на компенсацию

Нападающий ХК «Салават Юлаев» Максим Великов продолжит карьеру в «Автомобилисте». За 19-летнего хоккеиста уфимский клуб получил денежную компенсацию ©Официальный канал ХК «Салават Юлаев»
Молодой нападающий Максим Великов, проведший в системе «Салавата Юлаева» всего один сезон, покидает уфимский клуб. Он был обменян в екатеринбургский «Автомобилист» на денежную компенсацию, о чём сообщили пресс-службы обоих клубов.
19-летний форвард присоединился к уфимцам летом 2024 года в результате громкого обмена белорусского нападающего Ивана Дроздова в ЦСКА. За прошедший сезон Великов успел поиграть за все три команды системы «Салавата». Он дебютировал в КХЛ, проведя за основной состав четыре матча и отметившись одной результативной передачей.
Основную часть сезона хоккеист провёл в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), где в 37 матчах за нефтекамский «Торос» набрал 16 очков (6+10). В Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ) за «Толпар» он сыграл 13 игр, в которых записал на свой счёт 12 очков (5+7).
«Автомобилист» заключил с молодым игроком двусторонний контракт на два года. Это означает, что Великов сможет выступать за любую из трёх команд екатеринбургской системы.
- Почему перспективного игрока, полученного в результате крупного обмена, отдали всего через год?
Максим Великов действительно был одним из трёх молодых игроков, полученных «Салаватом» от ЦСКА за Ивана Дроздова. Решение об обмене на денежную компенсацию, вероятно, является стратегическим ходом руководства уфимского клуба, направленным на решение текущих финансовых или селекционных задач.
- Кто такой Максим Великов и чем он известен?
Максим — воспитанник московского ЦСКА и выходец из известной хоккейной семьи. Его отец, Максим Великов-старший, является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо». Великов-младший на протяжении нескольких лет был капитаном юниорской команды «армейцев».
- Что значит «двусторонний контракт»?
Это тип соглашения в хоккее, по которому игрок может выступать как за основную команду в КХЛ, так и за её фарм-клубы в ВХЛ («Горняк-УГМК») и МХЛ. При этом уровень его заработной платы зависит от того, в какой лиге он играет в данный момент. Для клуба это гибкий инструмент для ротации состава.
- Насколько это большая потеря для «Салавата Юлаева»?
Хотя Великов считается перспективным молодым хоккеистом, за основной состав уфимцев он провёл всего четыре матча. Обмен на денежную компенсацию говорит о том, что на данном этапе клуб посчитал этот актив более выгодным в финансовом плане, чем в игровом.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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