Год в Уфе и хватит: ХК «Салават Юлаев» обменял Великова на компенсацию

Нападающий ХК «Салават Юлаев» Максим Великов продолжит карьеру в «Автомобилисте». За 19-летнего хоккеиста уфимский клуб получил денежную компенсацию

Молодой нападающий Максим Великов, проведший в системе «Салавата Юлаева» всего один сезон, покидает уфимский клуб. Он был обменян в екатеринбургский «Автомобилист» на денежную компенсацию, о чём сообщили пресс-службы обоих клубов.

19-летний форвард присоединился к уфимцам летом 2024 года в результате громкого обмена белорусского нападающего Ивана Дроздова в ЦСКА. За прошедший сезон Великов успел поиграть за все три команды системы «Салавата». Он дебютировал в КХЛ, проведя за основной состав четыре матча и отметившись одной результативной передачей.

Основную часть сезона хоккеист провёл в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), где в 37 матчах за нефтекамский «Торос» набрал 16 очков (6+10). В Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ) за «Толпар» он сыграл 13 игр, в которых записал на свой счёт 12 очков (5+7).

«Автомобилист» заключил с молодым игроком двусторонний контракт на два года. Это означает, что Великов сможет выступать за любую из трёх команд екатеринбургской системы.