0
2 часа
Спорт

Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал отсутствие голов в игре со СКА

Главный тренер «Салавата Юлаева» подвел итоги встречи со СКА (0:4). Виктор Козлов отметил большое количество брака, проблемы с контролем шайбы и объяснил действия нападающего Девина Броссо.
виктор козлов
©ХК "Салават Юлаев"

Главный тренер «Салавата Юлаева» подвел итоги домашнего матча против СКА, который завершился поражением уфимцев со счетом 0:4. Виктор Козлов назвал главными причинами проигрыша большое количество брака, проблемы с контролем шайбы и частые удаления, которые нарушили ритм игры.

Ошибки и качество льда

По словам Козлова, команда допустила слишком много невынужденных ошибок и потерь. Игроки часто удалялись, а соперник реализовывал большинство. Тренер также обратил внимание на то, что шайба постоянно подпрыгивала при приеме. Это мешало хоккеистам быстро обрабатывать передачи и начинать атаки. Козлов подчеркнул, что «скачущая шайба» — не оправдание, но этот фактор заметно усложнил комбинационную игру и контроль в чужой зоне.

Драка Девина Броссо

В концовке встречи нападающий «Салавата» Девин Броссо вступил в драку с игроком СКА. Тренер объяснил это эмоциями. При крупном счете соперник провел силовой прием на канадце, и тот ответил. Козлов отметил, что в Канаде принято отвечать на жесткую игру при разгромном счете. Тренер не увидел в этом недисциплинированности, назвав реакцию Броссо объяснимой в той ситуации.

Упущенные моменты и физическая форма

Несмотря на счет, у «Салавата» были шансы забить. Максим Кузнецов дважды имел хорошие возможности, включая выход «один в ноль» во втором периоде, но не смог переиграть вратаря. Виктор Козлов отверг предположения об усталости команды. Он заявил, что физически игроки чувствовали себя хорошо, а проблема заключалась в отсутствии ритма: из-за удалений команде пришлось два периода преимущественно обороняться.

Справка

До этого матча «Салават Юлаев» выиграл 6 игр подряд. Поражение от СКА прервало эту серию. Петербургский клуб сыграл уверенно в обороне: вратарь СКА Сергей Иванов отразил все 35 бросков и оформил «сухарь». После этой встречи уфимцы остались на 5-м месте в Восточной конференции с 60 очками.

Похожие записи
0
17.02.2026
Спорт

Защитник «Салавата Юлаева» объяснил поражение 0:4 от СКА сбоем игрового ритма

Александр Комаров
Защитник «Салавата Юлаева» Александр Комаров оценил исход матча против СКА (0:4). Хоккеист отметил недостаточную подготовку к высокому темпу игры и сложности игрового календаря.
0
17.02.2026
Спорт

СКА обыграл «Салават Юлаев» со счётом 4:0 — победная серия уфимцев прервалась

хоккеисты
Хоккеисты «Салавата Юлаева» потерпели поражение от СКА в Санкт-Петербурге — 0:4. Шестиматчевая победная серия башкирского клуба прервана.
0
14.02.2026
Спорт

Бирюков: «Металлург» медленно начал и ошибался в матче с «Салаватом Юлаевым»

хоккеисты
Евгений Бирюков признался, что следил за раскаткой уфимцев, но знания инсайдов не спасли лидеров Востока от поражения в буллитной перестрелке.
0
14.02.2026
Спорт

Шелдон Ремпал: подготовка к скоростям «Металлурга» решила исход матча

Шелдон Ремпал
Нападающий уфимского клуба Шелдон Ремпал подвёл итоги встречи с магнитогорским «Металлургом». Форвард отметил качественную подготовку команды к игре после паузы.
0
13.02.2026
Спорт

«Горжусь ребятами»: Виктор Козлов прокомментировал победу над «Металлургом»

Виктор Козлов
Главный тренер уфимцев прокомментировал домашнюю победу над лидером Восточной конференции и объяснил отсутствие нескольких игроков в составе.
0
10.02.2026
Спорт

«Салават Юлаев» расторг контракт с нападающим Джошем Хо-Сэнгом

Джош Хо-Сэнг
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» официально объявил о расторжении контракта с канадским нападающим Джошуа Хо-Сэнгом. Спортсмен покидает структуру клуба, не приняв участия ни в одном официальном матче после подписания соглашения в декабре.
