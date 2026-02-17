Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал отсутствие голов в игре со СКА

Главный тренер «Салавата Юлаева» подвел итоги встречи со СКА (0:4). Виктор Козлов отметил большое количество брака, проблемы с контролем шайбы и объяснил действия нападающего Девина Броссо.

Главный тренер «Салавата Юлаева» подвел итоги домашнего матча против СКА, который завершился поражением уфимцев со счетом 0:4. Виктор Козлов назвал главными причинами проигрыша большое количество брака, проблемы с контролем шайбы и частые удаления, которые нарушили ритм игры.

Ошибки и качество льда

По словам Козлова, команда допустила слишком много невынужденных ошибок и потерь. Игроки часто удалялись, а соперник реализовывал большинство. Тренер также обратил внимание на то, что шайба постоянно подпрыгивала при приеме. Это мешало хоккеистам быстро обрабатывать передачи и начинать атаки. Козлов подчеркнул, что «скачущая шайба» — не оправдание, но этот фактор заметно усложнил комбинационную игру и контроль в чужой зоне.

Драка Девина Броссо

В концовке встречи нападающий «Салавата» Девин Броссо вступил в драку с игроком СКА. Тренер объяснил это эмоциями. При крупном счете соперник провел силовой прием на канадце, и тот ответил. Козлов отметил, что в Канаде принято отвечать на жесткую игру при разгромном счете. Тренер не увидел в этом недисциплинированности, назвав реакцию Броссо объяснимой в той ситуации.

Упущенные моменты и физическая форма

Несмотря на счет, у «Салавата» были шансы забить. Максим Кузнецов дважды имел хорошие возможности, включая выход «один в ноль» во втором периоде, но не смог переиграть вратаря. Виктор Козлов отверг предположения об усталости команды. Он заявил, что физически игроки чувствовали себя хорошо, а проблема заключалась в отсутствии ритма: из-за удалений команде пришлось два периода преимущественно обороняться.

Справка

До этого матча «Салават Юлаев» выиграл 6 игр подряд. Поражение от СКА прервало эту серию. Петербургский клуб сыграл уверенно в обороне: вратарь СКА Сергей Иванов отразил все 35 бросков и оформил «сухарь». После этой встречи уфимцы остались на 5-м месте в Восточной конференции с 60 очками.